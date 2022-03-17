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Sérgio Santos Rodrigues volta a defender SAF e diz que não é um negócio 'lesivo ao Cruzeiro'

O presidente do clube, que intermediou a negociação com Ronaldo, vê a compra definitiva da SAF como única forma de evitar a bancarrota total da Raposa...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 16:43

Publicado em 17 de Março de 2022 às 16:43

Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro e articulador da SAF do clube, que está em vias de ser comprada de vez por Ronaldo e sua equipe, voltou a defender o negócio, afirmando que não é lesivo o clube, como vem sendo dito por vários conselheiros, que se manifestaram ser contra atender os novos pedidos do Fenômeno de alterar o contrato e colocar no novo acordo as tutelas das Tocas da Raposa I e II. Ronaldo emitiu uma carta aberta falando de detalhes do acordo que pretende ter e como será o investimento feito na Raposa. Sérgio reforçou sua posição favorável à SAF e às mudanças no contrato de compra. Ronaldo tem até 18 de abril para decidir se seguirá ou não sendo o gestor do Cruzeiro. -A proposta assinada pelo grupo representado por Ronaldo certamente não é lesiva ao Cruzeiro. O clube passa por difícil momento financeiro e é preciso ter este fato em perspectiva ao analisarmos propostas. Para isso, o Cruzeiro contou com duas das empresas mais respeitadas e qualificadas do mercado: a XP e a Alvarez & Marsal, e ambas asseguram tratar-se de excelente negócio para o clube- escreveu Rodrigues no seu Instagram. Outro ponto destacado é uma suposta falta de transparência por parte de Ronaldo e da Raposa sobre a SAF. -Todo o processo seguiu em pleno respeito ao nosso estatuto. Todos aqueles que precisavam ter acesso às informações tiveram em um prazo inferior a um mês – o que está ampla e fartamente documentado –, portanto, diferente dos dois meses citados na nota do Conselho- disse.Para Sérgio Santos Rodrigues, é necessário que a torcida do Cruzeiro acompanhe de perto a situação e entenda o processo, para, aí sim, tirar sua conclusão. -Sigo acreditando que o cenário atual, com Ronaldo, é o melhor caminho a ser trilhado pelo clube. Estamos falando de alguém que traz consigo profissionais, investimento e capacidade de atração de marcas ímpares além de ser, claro, Ronaldo. É fundamental que a torcida, consciente desta etapa de renascimento do nosso amado Cruzeiro, esteja presente e seja protagonista neste processo. Eu seguirei lutando pela continuidade deste processo porque realmente acredito ser o melhor para o clube. Espero que meus pares façam o mesmo- finalizou.
O contrato assinado no fim do ano passado, em 18 de dezembro de 2021, por Ronaldo e seu staff era de intenção de compra de 90% das ações da SAF. O acordo previa que a equipe do ex-jogador teria um prazo de 120 dias para o processo de transição e avaliação da situação do Cruzeiro. Esse prazo vence no dia 18 de abril. O pedido de mudança no contrato sa SAF, para ter as duas Tocas da Raposa no clube-empresa, vem para evitar que sejam utilizadas como garantidas de pagamentos de dívidas tributárias, que, segundo Ronaldo superam os R$ 200 milhões.
Crédito: SérgioSantosRodriguesfezostrâmitesparaqueaSAFdoCruzeirofossecriadaedefendeavendaparaRonaldo-(Reprodução/Instagram

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