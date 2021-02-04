Sergio Roberto sofre nova lesão muscular e é baixa no Barcelona

O Barcelona comunicou que Sergi Roberto sofreu uma lesão muscular no reto femoral da perna direita. O clube não divulgou a previsão de retorno do jogador aos gramados e afirmou que tudo vai depender da evolução física do atleta. Nesta temporada, o polivalente jogador já ficou afastado de 16 partidas por conta de outro problema.O espanhol havia retornado ao time diante do Athletic Bilbao e foi titular no confronto contra o Granada na última quarta-feira pela Copa do Rei. No entanto, o camisa 20 teve que ser substituído antes do apito final por conta das dores. A lesão é na mesma perna da anterior, mas em um músculo diferente.