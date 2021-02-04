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futebol

Sergio Roberto sofre nova lesão muscular e é baixa no Barcelona

Clube não divulgou previsão de retorno do atleta. Espanhol já perdeu 16 partidas na temporada por conta de lesão muscular e foi titular no duelo contra o Granada...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 13:44

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 13:44

Crédito: Reprodução
O Barcelona comunicou que Sergi Roberto sofreu uma lesão muscular no reto femoral da perna direita. O clube não divulgou a previsão de retorno do jogador aos gramados e afirmou que tudo vai depender da evolução física do atleta. Nesta temporada, o polivalente jogador já ficou afastado de 16 partidas por conta de outro problema.O espanhol havia retornado ao time diante do Athletic Bilbao e foi titular no confronto contra o Granada na última quarta-feira pela Copa do Rei. No entanto, o camisa 20 teve que ser substituído antes do apito final por conta das dores. A lesão é na mesma perna da anterior, mas em um músculo diferente.
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Nesta sexta-feira, os culés deverão conhecer seu adversário na semifinal da Copa do Rei, enquanto visa uma recuperação no Campeonato Espanhol e tem um duelo complicado contra o Paris Saint-Germain pela Champions League no próximo dia 16. A expectativa é de que Sergi Roberto não se recupere a tempo.

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