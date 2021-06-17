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Sergio Ramos se despede do Real Madrid e diz sobre oferta com validade: 'Me surpreendi'

Defensor afirmou que aceitou a proposta do clube merengue, mas que oferta havia caducado. Veterano deixa o gigante espanhol após 16 anos e 22 títulos...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 09:49

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 09:49

Crédito: Sergio Ramos se despediu oficialmente do Real Madrid (Ander GILLENEA / AFP
Sergio Ramos se despediu do Real Madrid na manhã desta quinta-feira. Em coletiva de imprensa, o defensor afirmou que não queria ter saído do clube e que aceitou a proposta de renovação contratual. No entanto, o veterano se surpreendeu com uma cláusula de validade na oferta.- Meu objetivo era seguir aqui. Eu queria dois anos de contrato e tranquilidade para minha família. Nas últimas conversas, acertei a oferta por um ano, mas me comunicaram que já não valia, que havia uma data de validade, mas nunca me disseram isto. Respeito, mas me surpreendi.
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O jogador também não definiu seu futuro, mas já descartou retornar ao Sevilla neste momento e vestir a camisa do Barcelona.
- Não pensei em nada com nenhuma equipe. Nunca tive em mente sair do Real Madrid. A partir de agora, irei buscar uma boa opção para mim. O Sevilla é meu segundo time, mas não contemplo esta opção, assim como eles. Para o Barcelona é um retumbante não.
Sergio Ramos viveu 16 anos dentro do Real Madrid e é um dos principais nomes da história do clube. Dentre seus principais troféus estão quatro títulos de Champions League e cinco taças do Campeonato Espanhol, além de Copas do Rei e Mundiais de Clubes.

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