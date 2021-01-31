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futebol

Sergio Ramos escolhe Manchester United como próximo destino

Zagueiro espanhol se afasta do Real Madrid por conta de renovação contratual estagnada e tem a Premier League como principal destino para atuar na próxima temporada...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 09:44

LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 09:44
Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
O zagueiro Sergio Ramos escolheu o Manchester United como seu clube na próxima temporada, segundo o “The Mirror”. O espanhol termina seu contrato com o Real Madrid ao final desta campanha e o processo de renovação está estagnado por conta de divergências entre o que o atleta pede e o que os merengues oferecem.O irmão e agente do defensor, René Ramos, também enxerga o clube de Old Trafford como a melhor opção dentre as que especulam neste momento. Na Inglaterra, o Manchester City, Liverpool e o Everton se interessam pelos serviços do atleta, enquanto que o Paris Saint-Germain também está na disputa.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Ramos está próximo de completar 35 anos, mas segue como capitão e líder da equipe merengue nesta temporada. O zagueiro é titular absoluto e quando não pode jogar, Zidane encontra dificuldades para manter uma boa defesa. Em seis partidas ausente por lesão, o Real Madrid conseguiu duas derrotas e um empate no Campeonato Espanhol.

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