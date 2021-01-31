Sergio Ramos escolhe Manchester United como próximo destino

O zagueiro Sergio Ramos escolheu o Manchester United como seu clube na próxima temporada, segundo o “The Mirror”. O espanhol termina seu contrato com o Real Madrid ao final desta campanha e o processo de renovação está estagnado por conta de divergências entre o que o atleta pede e o que os merengues oferecem.O irmão e agente do defensor, René Ramos, também enxerga o clube de Old Trafford como a melhor opção dentre as que especulam neste momento. Na Inglaterra, o Manchester City, Liverpool e o Everton se interessam pelos serviços do atleta, enquanto que o Paris Saint-Germain também está na disputa.