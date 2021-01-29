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futebol

Sergio Ramos e Real Madrid seguem sem acordo de renovação

Clube ofereceu um novo contrato com diminuição de 10% no salário, mas o capitão do Real Madrid recusou...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 19:51

LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 19:51
Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
O destino de Sergio Ramos deve ser longe do Real Madrid. O capitão do time segue sem acordo para renovar o contrato e está distante de garantir a permanência no clube, dizem o jornalista Josep Pedrerol, do programa “Chiringuito de Jugones”, e o jornal “A Marca”.Confira a tabela do Campeonato EspanholPor causa da crise financeira gerada pelo novo coronavírus, o presidente Florentino Pérez ofereceu uma renovação de contrato com uma diminuição de 10% no salário. A proposta, que veio em janeiro deste ano, não foi aceita pelo zagueiro. Desde então, as duas partes não voltaram a se falar, informam jornais espanhóis. Pérez teria deixado claro que só avançariam no acordo caso o zagueiro procurasse o time.Ainda segundo a imprensa local, o Real Madrid não pretende mudar a proposta, e Ramos já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, uma vez que o vinculo com o Real vai até junho deste ano.Sergio Ramos é um Merengue desde 2005 e é um dos grandes ídolos do time. Em 668 partidas disputadas, marcou 100 gols e conquistou 22 títulos – entre eles quatro edições da Champions League.

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