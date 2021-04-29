AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Sergio Ramos aceita reduzir salário para renovar com o Real Madrid

No entanto, zagueiro e capitão da equipe busca mais dois anos de contrato com o clube merengue. A partir de julho, jogador estará livre no mercado...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 09:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2021 às 09:58
Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
A novela da renovação de contrato de Sergio Ramos com o Real Madrid ganhou mais um capítulo. Segundo a "ABC", o zagueiro e capitão da equipe está disposto a reduzir seu salário para permanecer no clube, mas não abre mão de um vínculo por mais duas temporadas.Os merengues querem renovar com o veterano por apenas mais um ano e ter a opção de estender o contrato do atleta por outra temporada. Por conta dos 35 anos de Ramos, o Real Madrid prefere adotar uma política mais cautelosa e ampliar a estadia do jogador caso seu rendimento seja satisfatório.
> Veja a tabela da Champions League
Ainda não há nenhuma decisão oficial, mas o entorno do espanhol o recomenda a permanência em Madri. Enquanto não há acordo, o zagueiro segue se recuperando de uma lesão para atuar na reta final da época e visa o confronto contra o Chelsea pela semifinal da Champions League.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 14/07/2026
Imagem de destaque
Homem é detido ao tentar furtar bike elétrica em academia da Praia da Costa
Corrida eleitoral no ES segue indefinida a sete dias das eleições
A 7 dias das convenções, 7 dúvidas sobre a disputa eleitoral no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados