Sergio Ramos aceita reduzir salário para renovar com o Real Madrid

A novela da renovação de contrato de Sergio Ramos com o Real Madrid ganhou mais um capítulo. Segundo a "ABC", o zagueiro e capitão da equipe está disposto a reduzir seu salário para permanecer no clube, mas não abre mão de um vínculo por mais duas temporadas.Os merengues querem renovar com o veterano por apenas mais um ano e ter a opção de estender o contrato do atleta por outra temporada. Por conta dos 35 anos de Ramos, o Real Madrid prefere adotar uma política mais cautelosa e ampliar a estadia do jogador caso seu rendimento seja satisfatório.