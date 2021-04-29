Sergio Ramos aceita reduzir salário para renovar com o Real Madrid

A novela da renovação de contrato de Sergio Ramos com o Real Madrid ganhou mais um capítulo. Segundo a "ABC", o zagueiro e capitão da equipe está disposto a reduzir seu salário para permanecer no clube, mas não abre mão de um vínculo por mais duas temporadas.Os merengues querem renovar com o veterano por apenas mais um ano e ter a opção de estender o contrato do atleta por outra temporada. Por conta dos 35 anos de Ramos, o Real Madrid prefere adotar uma política mais cautelosa e ampliar a estadia do jogador caso seu rendimento seja satisfatório.
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Ainda não há nenhuma decisão oficial, mas o entorno do espanhol o recomenda a permanência em Madri. Enquanto não há acordo, o zagueiro segue se recuperando de uma lesão para atuar na reta final da época e visa o confronto contra o Chelsea pela semifinal da Champions League.