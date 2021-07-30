Sergio Agüero faz primeiro treino como jogador do Barcelona; confira o vídeo

Uma das principais contratações do Barcelona nesta janela de transferências, Sergio Agüero realizou o seu primeiro treino pela equipe blaugrana nesta sexta-feira. O atacante argentino foi à campo com a camisa do Barça pela primeira vez.
Publicado em 30 de Julho de 2021 às 13:16
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