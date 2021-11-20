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Sergio Aguero está próximo de se aposentar após problemas no coração

Centroavante do Barcelona passou mal durante a partida contra o Alavés e está afastado dos gramados para cuidar da saúde, mas considera retirada do futebol...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2021 às 13:41

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 13:41

O atacante Sergio Aguero está próximo de se aposentar do futebol, segundo Gerard Romero, jornalista espanhol, afirmou em uma live na Twitch. O centroavante está afastado dos gramados desde que sofreu uma arritmia cardíaca em um jogo da La Liga contra o Alavés.As informações indicam que o argentino tomou a decisão nos últimos dias após avaliar sua situação para voltar a jogar futebol e o Barcelona já está ciente do desejo do atleta. Há a expectativa por uma coletiva de imprensa na próxima semana para esclarecer a situação.
> Veja a tabela da La Liga
Aguero chegou ao clube catalão nesta temporada, mas pouco jogou com a camisa blaugrana. Ao chegar, o camisa 19 sofreu com um problema muscular que o afastou das primeiras partidas e fez apenas cinco jogos pela equipe culé antes do problema cardíaco surgir.
Em sua carreira, Aguero fez história com a camisa do Manchester City, onde conquistou 14 títulos e marcou 260 gols. O atacante também teve uma passagem marcante pelo Atlético de Madrid, clube que abriu as portas para o jogador na Europa e pelo qual anotou outros 100 tentos.
Crédito: Aguerosofreuarritmiacardíacaeestápróximodeaposentadoria(Foto:PAUBARRENA/AFP

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