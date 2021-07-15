Sereinha é convocada para vestir a camisa da Seleção Brasileira Sub-17

A CBF divulgou a lista das 25 atletas convocadas pela técnica Simone Jatobá para um período de preparação da Seleção Brasileira Feminina Sub-17. Sereinha, a atacante Isabelly Viana está na lista e terá a primeira oportunidade de vestir a amarelinha.O período de preparação acontece entre 26 de julho e 06 de agosto. A primeira metade do treinamento será em Pinheiral-RJ, de 26 a 30 de julho. A segunda acontecerá na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, de 30 a 06 de agosto. A previsão é de que tenham dois jogos treinos, dias 01 e 05 de agosto. O segundo será contra o Vasco, e o primeiro ainda não definido.Isa Viana foi a artilheira do Santos no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-16 2021 com seis gols marcados. Atuando pelo Brasileiro Feminino Sub-18, ela já anotou dois gols.Confira abaixo a lista completa das atletas convocadas: