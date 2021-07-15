Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sereinha é convocada para vestir a camisa da Seleção Brasileira Sub-17

Isabelly Viana faz sucesso na base do Peixe com gols...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 22:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 22:10
Crédito: Reprodução
A CBF divulgou a lista das 25 atletas convocadas pela técnica Simone Jatobá para um período de preparação da Seleção Brasileira Feminina Sub-17. Sereinha, a atacante Isabelly Viana está na lista e terá a primeira oportunidade de vestir a amarelinha.O período de preparação acontece entre 26 de julho e 06 de agosto. A primeira metade do treinamento será em Pinheiral-RJ, de 26 a 30 de julho. A segunda acontecerá na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, de 30 a 06 de agosto. A previsão é de que tenham dois jogos treinos, dias 01 e 05 de agosto. O segundo será contra o Vasco, e o primeiro ainda não definido.Isa Viana foi a artilheira do Santos no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-16 2021 com seis gols marcados. Atuando pelo Brasileiro Feminino Sub-18, ela já anotou dois gols.Confira abaixo a lista completa das atletas convocadas:
GOLEIRAS
Leilane – Ferroviária
Fernanda – Corinthians
Mariana – Fluminense
DEFENSORAS
Érica – Internacional
Luana Gusmão – Fluminense
Yasmin Maciel – Ferroviária
Ana Clara – Ferroviária
Ana Beatriz – Minas Brasília
Maria Augusta – Internacional
Kedima – São Paulo
Ana Grazyelle - Ferroviária
MEIA-CAMPISTAS
Maria Eduarda Calazans – Fluminense
Gabriele Berchon – Internacional
Ana Carolina – São Paulo
Ana Julia – São Paulo
Manuella – Corinthians
Lara – Fluminense
ATACANTES
Anna Clara Araujo – Internacional
Aline – Ferroviária
Maria Eduarda – São Paulo
Alice – Avaí Kindermann
Natalia – Ferroviária
Ingrid – Toledo/Ouro Verde F.C
Mirella – Fluminense
Isabelly – Santos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados