Sereias da Vila estreiam com derrota no Brasileiro Feminino

As Sereias da Vila decepcionaram na estreia no Brasileiro Feminino. Na tarde deste domingo, a equipe comandada pela técnica Tatiele Silveira perdeu para o Real Brasília por 3 a 1 no Estádio Defelê, em Brasília (DF). O gol santista foi marcado por Ketlen, aos 23 minutos da etapa final. Gaby Soares, Sassá e Rafa Soares fizeram os gols do Real Brasília.Na próxima rodada, as Sereias da Vila recebem o São José dentro de casa, no Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP). O confronto válido pela segunda rodada está marcado para as 11 horas da manhã do próximo domingo (13) e contará com transmissão ao vivo da Santos TV.
O jogo
Com doze minutos jogados, mesmo em melhor momento da equipe santista na partida, foi o Real Brasília que abriu o placar no Estádio Defelê. Após cruzamento pela direita do ataque, Gaby Soares, bem posicionada na grande área, subiu de cabeça e abriu o placar para as donas da casa.Cinco minutos depois, a equipe brasiliense ampliou a vantagem com um golaço da camisa 7, Sassá. A jogadora recebeu pelo meio, se livrou das marcadoras santistas e acertou finalização precisa no ângulo esquerdo da goleira Vivi.
Aos 25, Brena abriu para Jane, que descia em velocidade pela direita. A camisa 8 arriscou a finalização cruzada, mas a bola passou pela frente da meta defendida pela goleira Dida e saiu em tiro de meta.
Já aos 33, Julia acertou belo lançamento para Cristiane pela esquerda do campo de ataque. A camisa 11 dominou e passou para Ketlen, que entrava pelo meio na grande área. A maior artilheira da história das Sereias da Vila dominou, fintou sua marcadora, mas, desequilibrada, finalizou nas mãos da goleira adversária.
Para a segunda etapa, a treinadora Tatiele Silveira promoveu as entradas de Fernanda e Thaisinha, buscando um maior volume ofensivo de jogo. Com cinco minutos, Ketlen recebeu pelo meio e abriu para Thaisinha, que chegava pela direita do ataque. A camisa 10 avançou até a linha de fundo e cruzou para a área. Ketlen tentou correr para receber e concluir a gol, mas parou novamente nas mãos de Dida.
Com nove minutos, no entanto, foi o Real Brasília que ampliou a vantagem. Após bola levantada à área e confusão na área santista, a zagueira Rafa Soares foi rápida para concluir para o fundo das redes.
Aos 20, Thaisinha aproveitou falha da defesa e recebeu lançamento para ficar livre e partir em direção ao gol. Ao chegar na grande área ela foi atrapalhada pela goleira do Real Brasília e acabou perdendo a bola. No entanto Ketlen rapidamente recuperou e passou para Cristiane, que finalizou para fora, à esquerda da meta.
As Sereias da Vila conseguiram diminuir a desvantagem aos 23 minutos da etapa final com gol de Ketlen, que chegou a seu 163º tento com a camisa do Santos FC. A camisa 7 aproveitou bom cruzamento de Fernanda pela direita da área e, bem posicionada, desviou de barriga para o fundo das redes.
Pouco menos de dez minutos depois, as Sereias da Vila tiveram uma boa oportunidade para marcar o segundo gol. Na intermediária ofensiva, Brena roubou bola da defesa adversária e e arriscou finalização de longe. A bola ganhou a direção do ângulo esquerdo, mas parou em defesa segura de Dida.
FICHA TÉCNICA
REAL BRASÍLIA 3 X 1 SANTOS FC
Local: Estádio Defelê, em Brasília (DF)Data: domingo, 6 de março de 2022Árbitro: Marcelo Rudá Neves Ramos da CostaAssistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Cássia França de SouzaGols: (RBR) Gaby Soares, aos 12′ e Sassá, aos 17′ do 1ºT e Rafa Soares, aos 9′ do 2ºT; (SFC) Ketlen, aos 23′ do 2ºT
Santos FC: Vivi Holzel; Bruninha, Tayla, Sassá, e Stabile; Brena (Ana Carla), Julia (Thaisinha) e Erikinha (Fernanda); Ketlen, Jane e Cristiane (Gadu). Técnica: Tatiele SilveiraReal Brasília: Dida; Roberta (Natasha Rosas), Rafa Soares, Isabela Melo e Bruna Natieli; Sassá, Gaby Soares (Vivian) e Petra (Thais Lemos); Maria Dias (Carol Gomes), Nenê e Dany Helena. Técnico: Adílson Galdino