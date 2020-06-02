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futebol

Será? Braz posta bandeira de Portugal e indica renovação com Jorge Jesus

Vice-presidente de futebol do Flamengo agitou o Twitter na tarde desta terça-feira...

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 20:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jun 2020 às 20:30
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
No fim da tarde desta terça-feira, Marcos Braz agitou as redes sociais. Em seu Twitter, o vice-presidente de futebol do Flamengo postou uma bandeira de Portugal, indicando a tão almejada renovação de contrato com Jorge Jesus. A legenda da postagem foi enigmática:
- Bandeira linda... - escreveu BrazBandeira linda ... pic.twitter.com/D3QOm253iU— MarcosBraz (@marcosbrazrio) June 2, 2020 Jorge Jesus foi anunciado como técnico do Flamengo há um ano. Para manter o técnico mais vitorioso dos últimos anos no clube, o Rubro-Negro vem lidando as conversas pela renovação do português com cautela, ciente de que o contrato do treinador expira no dia 19 de junho e utilizando o tempo a seu favor, nos moldes da novela Gabigol.
A duração do novo acordo vinha sendo um dos entraves nas conversas, já que o Flamengo deseja, desde o início, estender o contrato até dezembro de 2021 - que é quando encerra a gestão de Rodolfo Landim.
A aguardar o anúncio oficial do último capítulo desta novela. E MAIS:Everton Ribeiro se manifesta contra racismo: 'Não quero ficar em silêncio'Flamengo passa a treinar com aval da prefeitura em dia de nova reunião pela volta do CariocaJorge Jesus lembra vitória da Liberta com transmissão portuguesa; assista E MAIS:

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