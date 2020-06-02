Será? Braz posta bandeira de Portugal e indica renovação com Jorge Jesus

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

No fim da tarde desta terça-feira, Marcos Braz agitou as redes sociais. Em seu Twitter, o vice-presidente de futebol do Flamengo postou uma bandeira de Portugal, indicando a tão almejada renovação de contrato com Jorge Jesus. A legenda da postagem foi enigmática:

- Bandeira linda... - escreveu BrazBandeira linda ... pic.twitter.com/D3QOm253iU— MarcosBraz (@marcosbrazrio) June 2, 2020 Jorge Jesus foi anunciado como técnico do Flamengo há um ano. Para manter o técnico mais vitorioso dos últimos anos no clube, o Rubro-Negro vem lidando as conversas pela renovação do português com cautela, ciente de que o contrato do treinador expira no dia 19 de junho e utilizando o tempo a seu favor, nos moldes da novela Gabigol.

A duração do novo acordo vinha sendo um dos entraves nas conversas, já que o Flamengo deseja, desde o início, estender o contrato até dezembro de 2021 - que é quando encerra a gestão de Rodolfo Landim.