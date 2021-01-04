‘Senhor Libertadores’, Rony reencontra River Plate buscando manter fase artilheira no Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Não só pelo valor que foi investido, mas pela sólida temporada que fez com a camisa do Athletico em 2019, Rony chegou ao Palmeiras cercado de grandes expectativas. Pelo Furacão, inclusive, o atacante enfrentou o River Plate duas vezes, com direito a uma assistência para Marco Rúben na final da Recopa de 2019.

Depois da vitória pelo placar mínimo da equipe então comandada por Tiago Nunes, o atacante foi chamado de "pesadelo" pelo Diário Olé, da Argentina. Isso porque, além de estar envolvido diretamente no lance do único gol do jogo de ida, o atual camisa 11 do Verdão foi agredido por Milton Casco, defensor do River que recebeu um cartão vermelho após uma confusão na área.

Atrás de ter ainda mais protagonismo no Verdão de Abel Ferreira, Rony voltará a encontrar o time argentino nesta terça-feira (5), pelas semifinais da Libertadores. Jogador com mais participações em gols nesta edição da competição continental, o atacante já esteve envolvido em 11 jogadas que terminaram com bola na rede. >> Confira o chaveamento da Libertadores e faça sua simulação>> Renovam ou saem? Confira 30 bons jogadores do futebol brasileiro em último ano de contrato

Dentre outras qualidades, destaca-se a mobilidade do atacante, que começou a receber chances para jogar mais centralizado desde a chegada de Abel Ferreira. Os gols de Rony na Libertadores são uma amostra de como o atleta consegue atuar por diversos espaços da defesa adversária.

O camisa 11 já foi às redes de cabeça, com chute de primeira, de pênalti e até mesmo de carrinho. Este último, contra o Libertad-PAR, nas quartas de final, nasceu após bela jogada de Danilo. Já são três jogos em que o atleta de 25 anos sai com o prêmio de ‘Man of the Match’ (melhor em campo) da partida.

Vice-artilheiro da era Abel Ferreira, Rony marcou seis gols nos últimos sete jogos em que esteve em campo e, diante da recuperação de Luiz Adriano, a principal contratação do Verdão para 2020 deve voltar a ser utilizada como ponta direita frente ao já conhecido time de Marcelo Gallardo. A ideia da comissão técnica alviverde deve ser explorar a não tão veloz zaga argentina, que sofre com problemas físicos dos seus laterais-esquerdos.Relembre todos os gols do Palmeiras em que Rony esteve envolvido nesta Libertadores:

Luiz Adriano vs Tigre-ARG – Fase de grupos (Assistência)

Willian vs Tigre-ARG – Fase de grupos (Assistência)

Luiz Adriano vs Guaraní-PAR – Fase de grupos (Assistência)

Gabriel Menino vs Bolívar – Fase de grupos (Assistência)

Palmeiras vs Bolívar – Fase de grupos (Gol)

Gabriel Veron vs Tigre – Fase de grupos (Assistência)

Palmeiras vs Tigre – Fase de grupos (Gol)

Gabriel Menino vs Delfin – Oitavas (Assistência)

Palmeiras vs Delfín – Oitavas (Gol)

Zé Rafael vs Delfín – Oitavas (Assistência)