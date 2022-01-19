Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Sempre tive vontade de jogar no Sport', afirmou Jaderson

Atacante que chegou por empréstimo do Athletico-PR exaltou oportunidar de atuar pelo Leão da Ilha...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jan 2022 às 15:38

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 15:38

O atacante Jaderson, que já foi anunciado como novo reforço do Sport até dezembro de 2022 através de empréstimo do Athletico, garantiu que sempre teve o desejo de atuar com a camisa do clube da Praça da Bandeira.Agora no TikTok! Novo canal do LANCE! terá live com as notícias do mercadoA afirmação foi feita logo depois que o jovem atacante de 21 anos de idade formado nas categorias de base do clube paranaense realizou seu primeiro trabalho com os novos companheiros.
- Sempre tive vontade de atuar no Sport e agora estou recebendo essa oportunidade. Vou treinar no dia a dia para conquistar o meu espaço e pode dar muitas alegrias pra essa torcida apaixonada. - comentou
Curiosamente, no segundo semestre de 2020, o avante chegou a defender, também por empréstimo, a camisa do arquirrival Santa Cruz pela Série C do Campeonato Brasileiro. De volta ao Furacão no ano passado, o jogador marcou duas vezes em 21 oportunidades, tendo sido acionado no estadual, Brasileirão, Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil.
O atacante chegou para ser o sétimo reforço do Leão para a temporada. Antes dele, o Sport já tinha oficializado o zagueiro Fábio Alemão, os meio-campistas Watson, Pedro Naressi, Blas Cáceres e Denner além do atacante colombiano Ray Vanegas.
Crédito: Divulgação/Sport

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados