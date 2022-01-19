'Sempre tive vontade de jogar no Sport', afirmou Jaderson

O atacante Jaderson, que já foi anunciado como novo reforço do Sport até dezembro de 2022 através de empréstimo do Athletico, garantiu que sempre teve o desejo de atuar com a camisa do clube da Praça da Bandeira.Agora no TikTok! Novo canal do LANCE! terá live com as notícias do mercadoA afirmação foi feita logo depois que o jovem atacante de 21 anos de idade formado nas categorias de base do clube paranaense realizou seu primeiro trabalho com os novos companheiros.

- Sempre tive vontade de atuar no Sport e agora estou recebendo essa oportunidade. Vou treinar no dia a dia para conquistar o meu espaço e pode dar muitas alegrias pra essa torcida apaixonada. - comentou

Curiosamente, no segundo semestre de 2020, o avante chegou a defender, também por empréstimo, a camisa do arquirrival Santa Cruz pela Série C do Campeonato Brasileiro. De volta ao Furacão no ano passado, o jogador marcou duas vezes em 21 oportunidades, tendo sido acionado no estadual, Brasileirão, Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil.

O atacante chegou para ser o sétimo reforço do Leão para a temporada. Antes dele, o Sport já tinha oficializado o zagueiro Fábio Alemão, os meio-campistas Watson, Pedro Naressi, Blas Cáceres e Denner além do atacante colombiano Ray Vanegas.