  • Sempre com técnicos diferentes, Palmeiras recebe Fluminense, rival 'ideal' no Allianz Parque
Verdão venceu os seis jogos contra o Flu no estádio, todos com treinadores distintos. Neste sábado, Abel Ferreira tenta manter aproveitamento perfeito dele e do clube em casa...
LanceNet

14 nov 2020 às 08:00

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 08:00

Crédito: Flavio Hopp/Lancepress!
O Palmeiras recebe o Fluminense neste sábado (14), às 21h30 (horário de Brasília) no Allianz Parque e o rival é um dos preferidos do Verdão no estádio. São seis vitórias, 100% de aproveitamento, 15 gols marcados e somente três sofridos.
Nos seis encontros, o time da casa contou sempre com um treinador diferente. Será assim também no próximo duelo, quando Abel Ferreira tenta a quarta vitória para manter o aproveitamento perfeito dele e do Palmeiras contra o rival carioca.Em 2015, foram dois encontros. No Brasileiro, em junho, Alberto Valentim ficou no banco enquanto o clube esperava por Marcelo Oliveira. Vitória por 2 a 1, com gol de Cristaldo, no fim. No mesmo ano, já com Oliveira no banco, nova vitória por 2 a 1 e a vaga para a final da Copa do Brasil veio nos pênaltis.
No ano seguinte, um triunfo por 2 a 0 ajudou na caminhada do título brasileiro e quem esteve no comando foi Cuquinha, uma vez que o irmão e treinador estava suspenso. Na segunda passagem de Cuca, em 2017, ele ficou no banco e comandou o triunfo sem sustos por 3 a 1, mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro.
Os dois últimos encontros de Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque tiveram as vitórias mais tranquilas do Verdão, com dois placares por 3 a 0. Em 2018, já na reta final do deca sob o comando de Felipão, o compromisso teve um golaço de Felipe Melo e encaminhou o título.
Já no ano passado, com Mano Menezes, Luiz Adriano marcou três vezes e liderou o Alviverde na goleada pelo Brasileirão.
O Fluminense é o segundo time que o Palmeiras mais venceu desde a volta para casa em novembro de 2014. O São Paulo é o primeiro, com oito triunfos verdes em dez jogos.

