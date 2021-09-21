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Semifinalista pela quinta vez, preparador de goleiros do Palmeiras elogia Weverton: 'Um goleiro completo'

Rogério Godoy é bicampeão da competição e está no Verdão desde a última temporada...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 08:00
Crédito: Max Peixoto/Divulgação TXT Sports
O Palmeiras entra em campo nesta terça-feira (21) pela Copa Libertadores, no Allianz Parque às 21h30 (horário de Brasília), contra o Atlético-MG. Para passar para a final, o Alviverde conta com profissionais experientes dentro e fora de campo. Na comissão técnica, nomes como o do preparador de goleiros Rogério Godoy comprovam isso.Rogerião, como é conhecido, vai disputar sua quinta semifinal seguida da competição. Em 2017, 2018 e 2019, o preparador de goleiros esteve nesta fase do torneio representando o Grêmio e, desde a última temporada, faz parte do grupo palestrino. Em entrevista ao LANCE!/NOSSO PALESTRA, o profissional destacou o que aprendeu com tanta experiência na Libertadores.
​- A complexidade dos jogos, onde todo e qualquer detalhe é decisivo. Certamente quem erra menos passa à grande final dessa competição - disse o bicampeão da Liberta.O preparador é responsável por trabalhar no dia a dia com Weverton, um dos principais atletas palmeirenses e constantemente convocado para defender a Seleção Brasileira.
- É um goleiro completo em quase todos os quesitos técnicos, saídas de gol, reposições, transições, entre outros. E sua velocidade de reação nos tiros à queima roupa, sem dúvidas, é um grande diferencial do Weverton - ressaltou Rogerião.
Atualmente, o Verdão vive um momento inconstante defensivamente. Mesmo sendo muito vazado, Rogério destaca a importância de manter a calma, evidenciando o que passa aos arqueiros do time antes das partidas.
- Sempre tento passar aos meus atletas (goleiros) que nós temos que ser o termômetro da equipe. Temos que dar a segurança devida ao time e intervir muitas vezes no comportamental, dando apoio e orientando a todos, pra que se sintam seguros nas adversidades - comentou.
O apoio do preparador, no entanto, não está restrito a Weverton, Jailson e Vinícius. Na última partida continental, contra o São Paulo, Rogerião incentivou todos os atletas palmeirenses. A cena, segundo ele, foi algo "de coração e da alma".
- Não é nada programado. O incentivo aos atletas é do coração e da alma. Aquele é um momento de expressar tudo o que sentimos, o que queremos e o que podemos fazer para elevar a concentração e a motivação de todos. Nas decisões tento sempre colaborar e esta é uma forma de me expressar nestas situações - finalizou.

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