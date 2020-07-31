Semifinais do Catarinense estão definidas; Confira os confrontos

Crédito: Patrick Floriani/FFC

Em meio a todas as dificuldades encontradas para dar sequência ao Campeonato Catarinense, o torneio estadual chega a fase semifinal onde, de um lado, clubes com mais visibilidade e tradição como Chapecoense e Criciúma farão um dos confrontos buscando espaço na decisão da competição.

Não à toa, aliás, o confronto do Verdão do Oeste e o Tigre reúne, na união das conquistas de ambos, 16 edições do Catarinense sendo que o Criciúma levantou a taça em 10 oportunidades e a Chape em outras seis vezes. A última vez que o time Carvoeiro foi campeão aconteceu em 2013 e, por parte da Chapecoense, a conquista foi em 2017.

Já do outro lado da decisão, o duelo também chama a atenção pelo caráter crescente que marca o compromisso entre Brusque e Juventus.

Isso porque a equipe da cidade de Brusque, campeã pela única vez do Catarinense no ano de 1992, vem do título do Brasileirão na Série D do Brasileirão em 2019 e apresenta um projeto que conta com investimentos de empresários da região mirando a ascensão de divisão semelhante ao que ocorreu com a Chapecoense na década de 2010.

Por parte do Juventus, o clube que chegou a ser uma espécie de "protótipo" de administração por parte de uma empresa de gestão esportiva conseguiu a vaga na atual edição do Campeonato Catarinense fora das quatro linhas.