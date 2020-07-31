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Semifinais do Catarinense estão definidas; Confira os confrontos

Dos quatro clubes classificados, o Juventus de Jaraguá do Sul é o único que jamais conquistou a competição na história...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 11:03

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 11:03
Crédito: Patrick Floriani/FFC
Em meio a todas as dificuldades encontradas para dar sequência ao Campeonato Catarinense, o torneio estadual chega a fase semifinal onde, de um lado, clubes com mais visibilidade e tradição como Chapecoense e Criciúma farão um dos confrontos buscando espaço na decisão da competição.
Não à toa, aliás, o confronto do Verdão do Oeste e o Tigre reúne, na união das conquistas de ambos, 16 edições do Catarinense sendo que o Criciúma levantou a taça em 10 oportunidades e a Chape em outras seis vezes. A última vez que o time Carvoeiro foi campeão aconteceu em 2013 e, por parte da Chapecoense, a conquista foi em 2017.
Já do outro lado da decisão, o duelo também chama a atenção pelo caráter crescente que marca o compromisso entre Brusque e Juventus.
Isso porque a equipe da cidade de Brusque, campeã pela única vez do Catarinense no ano de 1992, vem do título do Brasileirão na Série D do Brasileirão em 2019 e apresenta um projeto que conta com investimentos de empresários da região mirando a ascensão de divisão semelhante ao que ocorreu com a Chapecoense na década de 2010.
Por parte do Juventus, o clube que chegou a ser uma espécie de "protótipo" de administração por parte de uma empresa de gestão esportiva conseguiu a vaga na atual edição do Campeonato Catarinense fora das quatro linhas.
Isso porque o Almirante Barroso, classificado para a elite via Série B do estadual em 2019, se viu sem condições de arcar com os custos de adequação do Estádio Camilo Mussi para receber jogos na cidade de Itajaí. Logo, o clube da cidade de Jaraguá do Sul assumiu o posto e alimenta o desejo de conseguir sua primeira conquista da elite em 54 anos de existência.

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