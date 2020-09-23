Semedo se despede do Barcelona nas redes sociais: 'Visca al Barça'

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

Novo reforço do Wolverhampton, da Inglaterra, o lateral-direito Nelson Semedo se despediu do Barcelona através das redes socais. Em texto postado no Instagram, o português agradeceu a oportunidade de "viver um sonho de criança e vestir a camisa do clube". No fim, o atleta falou o tradicional "Visca al Barça" ("Viva o Barça", na tradução).O atleta foi negociado por 30 milhões de euros (R$ 193 milhões), além de outros 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) em variáveis. O atleta já foi apresentado no novo clube e vestirá a camisa 22.

VEJA A MENSAGEM DE NELSON SEMEDO"Muito obrigado, Barcelona, por me dar a oportunidade de viver o sonho de vestir esta camisa, de jogar no Camp Nou, de aprender e desfrutar dos melhores do mundo.

Obrigado por me fazer crescer como jogador e como pessoa. Foram três anos maravilhosos que nunca esquecerei. Agradeço aos meus colegas, estafe, torcedores e todas as pessoas que me ajudaram desde a minha chegada até hoje.

Desejo-lhe a melhor sorte do mundo. Eternamente grato.