Semanas livres para Chamusca e confronto decisivo da Copa do Brasil: o abril do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Abril não começou da melhor maneira para o Botafogo. Com um jogador a mais por todo o segundo tempo, o Alvinegro tomou o empate diante da Portuguesa, no último domingo, pelo Campeonato Carioca. Marcelo Chamusca, contudo, não poderá reclamar de falta de tempo para buscar ajustes técnicos e táticos para a equipe neste mês.

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O clube de General Severiano terá três semanas livres - quando os dias corridos da semana são apenas para treinamentos - em abril. O Botafogo, inclusive, está convivendo com uma neste momento, já que o próximo jogo será apenas na sexta-feira.

Abril também trará decisões. Além da reta final da Taça Guanabara, com o Botafogo ainda tentando garantir a classificação entre os quatro melhores do Campeonato Carioca, o Alvinegro também terá um duelo diante do ABC-RN, pela segunda fase da Copa do Brasil, no Frasqueirão.Se conseguir a vaga, o Botafogo arrecada R$ 1,7 milhão pela premiação da Copa do Brasil. A partida é disputada em jogo único, sem vantagem de empate: se houver igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis.

O Carioca também reserva confrontos diretos para o Alvinegro, que vai medir forças com Volta Redonda, segundo colocado, e Fluminense, que também está "no bolo" das equipes que brigam pelo G4. O Macaé, lanterna com apenas um ponto conquistado até aqui, aparece como ponto fora da curva neste sentido.

Em nove jogos na temporada 2021, o Botafogo tem três vitórias, cinco empates e uma derrota. Um desempenho irregular, que pode ser corrigido com a semana livre de treinamentos. O Glorioso ainda apresenta defeitos técnicos, principalmente no sentido do acabamento de jogadas no ataque.

O ABRIL DO BOTAFOGO

04/04 - Botafogo 1 x 1 Portuguesa*09/04 - Volta Redonda x Botafogo*14/04 - ABC x Botafogo - 21h30 - Frasqueirão​18/04 - Fluminense x Botafogo*25/04 - Botafogo x Macaé*