Semana livre pode ser trunfo para o Botafogo na Copa do Brasil

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O tão apertado calendário finalmente deu um fôlego. E, provavelmente, não havia data melhor para isto: o Botafogo passa por uma sequência de sete dias sem compromissos oficiais antes do confronto contra o Cuiabá, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima terça-feira, no Estádio Nilton Santos.

O último duelo da equipe comandada por Bruno Lazaroni foi na segunda-feira da última semana: um empate sem gols com o Goiás. Os jogadores folgaram no dia seguinte em relação ao duelo, mas, depois disso, têm treinado todos os dias. E o treinador, consequentemente, ganha espaço para... treinar.

A mesma sequência não bateu para a equipe mato-grossense. O Cuiabá entra em campo neste sábado contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Do Nordeste, a delegação da equipe verde e amarela vem direto para o Rio de Janeiro.

- Ter uma semana de trabalho é muito bom. Tem tempo para se preparar. O Bruno (Lazaroni) não tem como se preparar em uma semana que a gente joga quarta e domingo. A gente está treinando a parte tática e técnica. É sempre bem-vindo em um calendário tão pesado como esse - comemorou Pedro Raul.