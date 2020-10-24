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Semana livre pode ser trunfo para o Botafogo na Copa do Brasil

Equipe comandada por Bruno Lazaroni tem sete dias sem compromissos antes de confronto com o Cuiabá, pelas oitavas de final da competição...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 07:00

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 07:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O tão apertado calendário finalmente deu um fôlego. E, provavelmente, não havia data melhor para isto: o Botafogo passa por uma sequência de sete dias sem compromissos oficiais antes do confronto contra o Cuiabá, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima terça-feira, no Estádio Nilton Santos.
O último duelo da equipe comandada por Bruno Lazaroni foi na segunda-feira da última semana: um empate sem gols com o Goiás. Os jogadores folgaram no dia seguinte em relação ao duelo, mas, depois disso, têm treinado todos os dias. E o treinador, consequentemente, ganha espaço para... treinar.
A mesma sequência não bateu para a equipe mato-grossense. O Cuiabá entra em campo neste sábado contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Do Nordeste, a delegação da equipe verde e amarela vem direto para o Rio de Janeiro.
- Ter uma semana de trabalho é muito bom. Tem tempo para se preparar. O Bruno (Lazaroni) não tem como se preparar em uma semana que a gente joga quarta e domingo. A gente está treinando a parte tática e técnica. É sempre bem-vindo em um calendário tão pesado como esse - comemorou Pedro Raul.
Bruno Lazaroni tem mais tempo para treinar a pressão na saída de bola do adversário e nas alternativas para explorar as investidas dos meio-campistas em direção à área. Além disto, a parte física, sem partidas durante uma semana, faz diferença. A questão é saber colocar o tempo de treinamentos dentro das quatro linhas.

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