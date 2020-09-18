Semana livre do Corinthians pode trazer 'reforços' para Dyego Coelho

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após uma maratona de jogos e semanas turbulentas, o Corinthians folga nesta sexta-feira, com a tranquilidade de quem voltou a vencer no Brasileirão-2020. Mas isso só foi possível por conta de uma peculiaridade no calendário, que agora permite a Dyego Coelho uma semana livre para trabalhar com elenco, dar descanso aos atletas e poder ter o retorno de quem está fora de combate.O Timão jogaria neste final de semana contra o Bahia, mas a Globo, detentora dos direitos de transmissão do campeonato, solicitou a antecipação do duelo para o meio da semana, por conta de sua grade de programação. O mesmo irá acontecer na próxima semana com o confronto diante do Sport. O espaço no calendário corintiano se dá pela eliminação precoce na Copa Libertadores, caso contrário, o Alvinegro teria compromisso pelo torneio continental nessas datas.

De uma maneira ou de outra, o importante é desfrutar dessa semana livre para Dyego Coelho ter tranquilidade para trabalhar e ajustar o que for necessário não só no contexto tático, mas também em termos físicos, como disse Fagner, na saída do campo após a importante vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, na última quarta-feira. Para o lateral, é hora de descansar e fazer ajustes na equipe.

- O mais importante foi a vitória da maneira que foi, todo mundo se entregou, sai todo mundo morto, mas é assim que é, agora é corrigir algumas coisas, que a gente sabe que precisa melhorar, mas é bom corrigir quando a gente vence, então agora tem uma semana de descanso e treino para a gente recuperar para o jogo na próxima semana - analisou o camisa 23 do Timão.Esse período maior entre um jogo e outro será benéfico para aqueles jogadores em atividade, que precisam do descanso, mas será importante também para recuperar aqueles que estão fora de combate neste momento, como são os casos de Boselli e Luan, que voltaram a treinar em campo na última quinta-feira, ainda acompanhados pelos fisioterapeutas do clube neste momento.

O argentino sofreu entorse no tornozelo direito e ficou fora dos últimos três jogos do Corinthians, já o meia-atacante teve um estiramento leve na coxa direita e está há quatro partidas fora da lista de relacionados. Ambos estão em tratamento com o deparamento médico do clube desde que sentiram os desconfortos e podem reaparecer diante do Sport na próxima semana.

Além do trabalho da comissão técnica, dos médicos e dos fisioterapeutas, um departamento que será importante nos próximos dias, aproveitando a semana livre, é o jurídico, que já entrou com pedido de efeito suspensivo no STJD para que Jô possa atuar na 12ª rodada. O centroavante levou dois jogos de suspensão e já cumpriu um. Com o efeito concedido, ele poderia atuar enquanto aguarda o julgamento da segunda instância no órgão.