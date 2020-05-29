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Sem Yaya, sem problema: plano do Botafogo é valorizar a base

Diretoria do Alvinegro supera fracasso com marfinense, segue em frente e espera moldar sequência com os 'meninos de General'; Caio Alexandre pode ser chave...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 09:00

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 09:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Yaya Touré é página virada. Desde a semana passada, com o anúncio do marfinense junto a Leven Siano, candidato à presidência do Vasco - e, posteriormente com o próprio jogador afirmando que não viria ao Brasil por problemas pessoais -, a cúpula do clube de General Severiano resolveu deixar o tema do jogador africano para trás.
Se fora de campo a prioridade é o silêncio para fechar os últimos detalhes para a Botafogo S/A, dentro das quatro linhas o foco é valorizar quem está no elenco. O plano é, principalmente, valorizar os jovens jogadores - já que a tendência, com a chegada do clube-empresa, é que a espinha dorsal da equipe seja composta, em grande maioria, por atletas com idade baixa.
Neste contexto, Caio Alexandre, com contrato renovado até dezembro de 2022 recentemente, terá importância. O meio-campista, que vinha sendo titular com Paulo Autuori até a paralisação das competições por conta da pandemia do coronavírus, agrada a comissão técnica do Alvinegro e a tendência é que permaneça sendo o homem de confiança no meio-campo quando tudo voltar.
A diretoria entende que o maior bem que o Botafogo possui são os atletas que ele mesmo produz. Neste momento de transição, o Comitê Executivo de Futebol busca valorizar ainda mais os jovens - a única exceção, neste caso, foi Marcinho. A diretoria não conseguiu chegar a um consenso na renovação com o lateral porque ele entende que seu ciclo no Alvinegro chegou a um fim.
Se o plano inicial era moldar um meio-campo com Yaya Touré, agora a prancheta está alinhada a Caio Alexandre ou qualquer outro jovem jogador. O tempo é de valorizar as categorias de base.E MAIS:Vice-presidente do Botafogo critica Yaya Touré: 'Tremendo 171'Joseval Peixoto revela ser torcedor do Botafogo: 'Maior time da época'Conselho de medicina notifica clubes cariocas sobre volta aos treinoNazário fala da saudade, mas ressalta: 'Saúde em primeiro lugar'Botafogo agita redes sociais com coletivas virtuais e perfil no 'TikTok' E MAIS:

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