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Sem Willian, Corinthians encerra preparação para encarar o Santos no Paulistão; veja provável escalação

Sylvinho não poderá contar com Cássio, Robson Bambu, Bruno Melo, Cantillo e Willian para montar a equipe do Timão para o jogo diante do Peixe...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 18:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 18:47
Na tarde de terça-feira (1), no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o último treino preparatório para o clássico contra o Santos, quarta-feira (2), às 21h35 na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.> GALERIA: Veja todos os duelos Corinthians x Santos na Neo Química Arena
O clube divulgou a lista de relacionados, que não conta com Cássio, que testou positivo Covid-19 na última segunda-feira (31). Outro desfalque de peso é o meia Willian, preservado pela comissão técnica para seguir o planejamento de trabalho de controle de carga e condicionamento físico.
Além deles, outra ausência no clássico será o lateral e zagueiro Bruno Melo, que foi liberado pelo clube para resolver assuntos particulares.
Por outro lado, o novo reforço Ivan está regularizo e foi inscrito na Lista A do Paulistão, mas a expectativa é que Matheus Donelli siga na meta alvinegra.
Quem ainda não foi inscrito, e portanto segue sem ser relacionado, é o zagueiro Robson Bambu, que participou das últimas sessões de treino do clube. Cantillo, que está com a seleção colombiana, também ficou de fora.
> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos do Timão
Durante o treinamento, os atletas realizaram o aquecimento e, em seguida, realizaram um trabalho de posse de bola em espaço reduzido. Depois, o técnico Sylvinho organizou um treinamento tático de olho na partida.
Com isso, a provável escalação do Corinthians para o clássico contra o Santos é: Matheus Donelli (Ivan), Fagner, Gil, João Victor e Piton; Du Queiroz, Gustavo Silva (Gabriel Pereira), Giuliano (Paulinho), Renato Augusto e Róger Guedes; Mantuan.
Confira a lista completa dos relacionados:Goleiros: Carlos Miguel, Ivan e Matheus Donelli Laterais: Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas PitonZagueiros: Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Luan, Paulinho, Renato Augusto, Roni e XavierAtacantes: Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Jô e Róger Guedes
Crédito: Gil,RaulGustavo,FagnereDuQueirozdurantetreino(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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