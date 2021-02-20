Sem Willian Arão, Flamengo finaliza preparação para encarar o Inter; veja provável escalação

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após cinco dias de treinos, Rogério Ceni finalizou na manhã deste sábado a preparação do Flamengo para o duelo decisivo com o Inter, domingo, às 16h, no Maracanã. Com uma fratura no dedo do pé direito em acidente, Willian Arão segue em repouso em casa e não participou da atividade no Ninho do Urubu.

+ Gols, passes, posse de bola, desarmes, faltas e mais: a “decisão” entre Flamengo e Inter em númerosO camisa 5 teve a fratura constada na última quinta-feira, passou a noite no hospital e recebeu alta na manhã de sexta-feira. Sob os cuidados do departamento médico do Flamengo em casa, o volante ainda não teve a ausência contra o Inter confirmada, mas as chances são remotas. A expectativa é deixar o atleta em condições de jogo para a última rodada do Brasileirão, contra o São Paula, na próxima quinta-feira.

Caso não tenha condições de jogo, Arão se juntará a Diego Alves e Thiago Maia como baixas para Rogério Ceni. Enquanto o goleiro se recupera de lesão muscular na coxa direita, o volante está na fase de fisioterapia após a cirurgia no joelho esquerdo.

Desta forma, a tendência é de que o treinador faça apenas uma mudança no time que venceu o Corinthians na última rodada, com Gustavo Henrique entrando na vaga de Arão. A provável escalação é: Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

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