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Sem Wesley, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol com foco no Vasco

Após garantir vaga na Copa do Brasil, Abel Ferreira se prepara para estreia no Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 19:20

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 19:20

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou na tarde desta sexta-feira (6), na Academia de Futebol, após vencer o Red Bull Bragantino e garantir vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Sem tempo para descanso, Abel Ferreira foi para o campo com os reservas, enquanto os titulares fizeram o tradicional regenerativo, na parte interna do CT.
A grande e triste notícia do dia no alviverde foi a lesão de Wesley, que, confirmada pelo próprio clube, vai tirar o camisa 47 de toda a temporada. O atacante passará por cirurgia nos próximos dias e deve abrir espaço para mais uma Cria da Academia subir para o elenco profissional, ou até mesmo para um novo reforço.
Os reservas do elenco palmeirense fizeram um trabalho técnico com Abel Ferreira e seus auxiliares, onde os portugueses puderam observar as opções do plantel palmeirense, que devem ganhar chance nas próximas semanas, uma vez que o clube terá pelo menos cinco desfalques, por lesões e convocações para as Eliminatórias.Alguns jovens do Sub-20 foram convocados para participarem do treino: Carlos (zagueiro), Quiñonez (meio-campista/lateral), Jonathan (meio-campista), Marino (atacante), Pedro Acacio (atacante), Marcelinho (atacante) e Robinho (atacante).
O Verdão finaliza a preparação neste sábado, às 10h, na Academia de Futebol, e viaja para o Rio de Janeiro na sequência.

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