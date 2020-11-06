Sem Wesley, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol com foco no Vasco

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou na tarde desta sexta-feira (6), na Academia de Futebol, após vencer o Red Bull Bragantino e garantir vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Sem tempo para descanso, Abel Ferreira foi para o campo com os reservas, enquanto os titulares fizeram o tradicional regenerativo, na parte interna do CT.

A grande e triste notícia do dia no alviverde foi a lesão de Wesley, que, confirmada pelo próprio clube, vai tirar o camisa 47 de toda a temporada. O atacante passará por cirurgia nos próximos dias e deve abrir espaço para mais uma Cria da Academia subir para o elenco profissional, ou até mesmo para um novo reforço.

Os reservas do elenco palmeirense fizeram um trabalho técnico com Abel Ferreira e seus auxiliares, onde os portugueses puderam observar as opções do plantel palmeirense, que devem ganhar chance nas próximas semanas, uma vez que o clube terá pelo menos cinco desfalques, por lesões e convocações para as Eliminatórias.Alguns jovens do Sub-20 foram convocados para participarem do treino: Carlos (zagueiro), Quiñonez (meio-campista/lateral), Jonathan (meio-campista), Marino (atacante), Pedro Acacio (atacante), Marcelinho (atacante) e Robinho (atacante).