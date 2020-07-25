Sem Viña, Verdão treina em campo sintético visando volta ao Allianz

Crédito: Vanderlei Luxemburgo comandou treinamento no campo sintético da Academia (Cesar Greco/Agência Palmeiras

Na tarde desta sexta-feira, o Palmeiras treinou em campo idêntico ao que encontrará no domingo, quando enfrenta o Água Santa. O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou trabalho tático no gramado sintético da Academia de Futebol, que utiliza o mesmo molde do Allianz Parque, local da partida. Mas a atividade ainda não teve o lateral-esquerdo Matías Viña.

O uruguaio sofreu concussão cerebral na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, na última quarta-feira, teve que levar sete pontos para fechar corte na cabeça e passou 24h em observação em hospital. Nesta sexta-feira, o camisa 17 se reapresentou para um cronograma de retomada gradual com o Núcleo de Saúde e Performance do clube. Ainda não há informações que apontam se Viña terá condições de atuar no fim de semana - Diogo Barbosa é o seu reserva.Depois 20 minutos de aquecimento com bola e uma conversa da comissão técnica com o elenco, os jogadores realizaram movimentação tática que já esboçou a escalação do fim de semana. Para minimizar o risco de contágio por Covid-19, os treinos seguem sem a presença da imprensa, mas Luxemburgo já adiantou que fará uma ou duas alterações no time que iniciou o Dérbi.

Uma das novidades deve ser a volta de Marcos Rocha, que cumpriu suspensão contra o Corinthians e foi substituído por Mayke - depois, o volante Gabriel Menino entrou na posição. Sem contar a possibilidade de Viña ser desfalque, outra mudança deve ser na posição que foi ocupada por Zé Rafael, com Lucas Lima, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Wesley como alternativas.

O treino tático desta sexta-feira trabalhou saídas de bola, marcações, jogadas específicas, jogo aéreo e correções em relação ao clássico. Quem apresentou menor níveis de fadiga no monitoramento é feito por GPS fez ainda um trabalho técnico em campo reduzido. O restante do grupo praticou finalizações e cobranças de faltas e pênaltis.