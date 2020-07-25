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Sem Viña, Verdão treina em campo sintético visando volta ao Allianz

Após sofrer concussão cerebral, uruguaio cumpriu programação de retomada gradual das atividades, enquanto colegas trabalharam no piso em que enfrentarão o Água Santa...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 22:13

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 22:13

Crédito: Vanderlei Luxemburgo comandou treinamento no campo sintético da Academia (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Na tarde desta sexta-feira, o Palmeiras treinou em campo idêntico ao que encontrará no domingo, quando enfrenta o Água Santa. O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou trabalho tático no gramado sintético da Academia de Futebol, que utiliza o mesmo molde do Allianz Parque, local da partida. Mas a atividade ainda não teve o lateral-esquerdo Matías Viña.
O uruguaio sofreu concussão cerebral na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, na última quarta-feira, teve que levar sete pontos para fechar corte na cabeça e passou 24h em observação em hospital. Nesta sexta-feira, o camisa 17 se reapresentou para um cronograma de retomada gradual com o Núcleo de Saúde e Performance do clube. Ainda não há informações que apontam se Viña terá condições de atuar no fim de semana - Diogo Barbosa é o seu reserva.Depois 20 minutos de aquecimento com bola e uma conversa da comissão técnica com o elenco, os jogadores realizaram movimentação tática que já esboçou a escalação do fim de semana. Para minimizar o risco de contágio por Covid-19, os treinos seguem sem a presença da imprensa, mas Luxemburgo já adiantou que fará uma ou duas alterações no time que iniciou o Dérbi.
Uma das novidades deve ser a volta de Marcos Rocha, que cumpriu suspensão contra o Corinthians e foi substituído por Mayke - depois, o volante Gabriel Menino entrou na posição. Sem contar a possibilidade de Viña ser desfalque, outra mudança deve ser na posição que foi ocupada por Zé Rafael, com Lucas Lima, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Wesley como alternativas.
O treino tático desta sexta-feira trabalhou saídas de bola, marcações, jogadas específicas, jogo aéreo e correções em relação ao clássico. Quem apresentou menor níveis de fadiga no monitoramento é feito por GPS fez ainda um trabalho técnico em campo reduzido. O restante do grupo praticou finalizações e cobranças de faltas e pênaltis.
O Palmeiras volta a treinar às 10h deste sábado. O clube está classificado para enfrentar o Santo André nas quartas de final do Paulista. Porém, o time está em segundo lugar e, para ser líder, no domingo, às 16h, pela última rodada da primeira fase, recebe o Água Santa, no Allianz Parque, precisando vencer e torcendo para o Santo André tropeçar contra o Ituano, no Canindé.

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