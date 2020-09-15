Sem vazamentos, Fluminense lança novo terceiro uniforme na cor verde

Crédito: Divulgação/Fluminense

Diferentemente do que aconteceu com a primeira e segunda camisas, quando houve vazamento de imagens, o Fluminense lançou, nesta terça-feira, o novo terceiro uniforme, que era era um mistério até então. O modelo é predominantemente verde com detalhes em laranja e foi apresentado em um vídeo divulgado pela "FluTV", canal oficial do clube no "YouTube".

Calções e meiões também são na cor verde. O Fluminense já teve um uniforme predominantemente verde em 2015, fabricado pela Adidas, mas a cor era mais forte. A última terceira camisa, fabricada pela Under Armour, era azul e fez sucesso.

A grande novidade da nova terceira camisa, entretanto, fica por conta do escudo. Ele foi assinado usando apenas as serifas internas (FFC) em alto relevo e também destacadas na cor laranja.

Ainda não há data prevista para a estreia da camisa em um jogo oficial. No outro lançamento, no começo de maio, houve uma live com o rapper Xamã para celebrar os novos uniformes. Desta vez, o clube lançou apenas um vídeo de pouco mais de um minuto no Youtube.

As vendas começam na próxima sexta (18/09) nas lojas oficiais físicas e virtual do Fluminense e e-commerce oficial da Umbro. Para o comércio em geral, a nova terceira camisa estará disponível para vendas a partir do dia 20/09. Os valores ainda não foram divulgados oficialmente, mas devem seguir aquilo que já é praticado tradicionalmente, com preços a partir de R$259,90 ou no modelo feminino por R$ 199,90.