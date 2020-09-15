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futebol

Sem vazamentos, Fluminense lança novo terceiro uniforme na cor verde

Ainda não há data de estreia da camisa em jogos oficiais; lançamento foi feito através de um vídeo na FluTV...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 20:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 20:04
Crédito: Divulgação/Fluminense
Diferentemente do que aconteceu com a primeira e segunda camisas, quando houve vazamento de imagens, o Fluminense lançou, nesta terça-feira, o novo terceiro uniforme, que era era um mistério até então. O modelo é predominantemente verde com detalhes em laranja e foi apresentado em um vídeo divulgado pela "FluTV", canal oficial do clube no "YouTube".
Calções e meiões também são na cor verde. O Fluminense já teve um uniforme predominantemente verde em 2015, fabricado pela Adidas, mas a cor era mais forte. A última terceira camisa, fabricada pela Under Armour, era azul e fez sucesso.
A grande novidade da nova terceira camisa, entretanto, fica por conta do escudo. Ele foi assinado usando apenas as serifas internas (FFC) em alto relevo e também destacadas na cor laranja.
Ainda não há data prevista para a estreia da camisa em um jogo oficial. No outro lançamento, no começo de maio, houve uma live com o rapper Xamã para celebrar os novos uniformes. Desta vez, o clube lançou apenas um vídeo de pouco mais de um minuto no Youtube.
As vendas começam na próxima sexta (18/09) nas lojas oficiais físicas e virtual do Fluminense e e-commerce oficial da Umbro. Para o comércio em geral, a nova terceira camisa estará disponível para vendas a partir do dia 20/09. Os valores ainda não foram divulgados oficialmente, mas devem seguir aquilo que já é praticado tradicionalmente, com preços a partir de R$259,90 ou no modelo feminino por R$ 199,90.
Com cinco representantes na Série A (Athletico-PR, Fluminense, Grêmio, Santos e Sport), a Umbro substituiu a Under Armour no fornecimento de uniformes do Tricolor. O clube aposta forte nessa parceria após problemas de distribuição com as últimas duas fornecedoras – Under Armour e Dry World. O contrato é válido por três anos.

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