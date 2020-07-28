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futebol

Sem Uribe e Raniel, Kaio Jorge ganhará nova chance no Santos

Atacante foi titular na estreia santista na temporada e no primeiro jogo do Peixe na retomada do futebol paulista pós-quarentena...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 18:08

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 18:08
O garoto Kaio Jorge, de 18 anos, tem tudo para ganhar nova chance no Santos, nesta quinta-feira, às 21h30, contra a Ponte Preta, pela única partida das quartas de final do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.
Yuri Alberto, que também poderia disputar a vaga entre os titulares, tem contrato até o fim do mês e comunicou a diretoria há 13 dias que não renovará o vínculo. O seu destino será o Internacional.Kaio Jorge
No time principal do Santos desde o ano passado, Kaio Jorge ganhou espaço de vez entre os profissionais neste ano, sob o comando de Jesualdo Ferreira, que o bancou como titular logo na primeira partida do ano, quando o Peixe empatou em 0 a 0 contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, na estreia santista no Paulistão.
O Menino da Vila fez oito jogos na temporada, metade deles como titular, e marcou o seu primeiro gol na carreira logo quando debutou na Copa Libertadores da América. Saindo do banco de reservas, o camisa 19 foi o autor da virada do Santos por 2 a 1 contra o Defensa y Justicia (ARG), no estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires, pela primeira rodada da fase de grupos da competição continental em 2020.

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