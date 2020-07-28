Sem Uribe e Raniel, Kaio Jorge ganhará nova chance no Santos

O garoto Kaio Jorge, de 18 anos, tem tudo para ganhar nova chance no Santos, nesta quinta-feira, às 21h30, contra a Ponte Preta, pela única partida das quartas de final do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.

Yuri Alberto, que também poderia disputar a vaga entre os titulares, tem contrato até o fim do mês e comunicou a diretoria há 13 dias que não renovará o vínculo. O seu destino será o Internacional.Kaio Jorge

No time principal do Santos desde o ano passado, Kaio Jorge ganhou espaço de vez entre os profissionais neste ano, sob o comando de Jesualdo Ferreira, que o bancou como titular logo na primeira partida do ano, quando o Peixe empatou em 0 a 0 contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, na estreia santista no Paulistão.