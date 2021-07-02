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futebol

Sem troca com o Inter, Luiz Adriano deve permanecer no Palmeiras

Jogador segue à disposição da comissão técnica de Abel para a sequência temporada...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 07:30
Crédito: Juan Ignacio RONCORONI / POOL / AFP
Titular na conquista da Tríplice Coroa e camisa 10 do Palmeiras, Luiz Adriano deve permanecer no elenco do Palmeiras. Segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, após o término na negociação que envolvia uma possível troca do atacante por Thiago Galhardo, do Internacional, a probabilidade de saída do atacante neste momento diminuiu.
>> Veiga renovou, Dudu e Borja voltaram… Veja até quando vão os contratos dos jogadores do Palmeiras
Colorados e Alviverdes engrenaram uma conversa para uma troca entre os dois atletas há poucos dias. Após estarem perto de um desfecho positivo, Mauricio Galiotte, presidente do Verdão, recuou e encerrou a conversa com o time gaúcho.
Após a recusa do cartola, as chances de saída do atacante diminuíram neste momento. Outras notícias de novas negociações ou sobre Luiz Adriano estar insatisfeito no Palmeiras são apenas rumores.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoConsultada pela reportagem do L!/NP, a assessoria do atleta negou qualquer informação acerca de novas negociações, reafirmando que ele tem como objetivo continuar ajudando o Verdão.
- Com base nas notícias que estão sendo veiculadas a respeito do atleta Luiz Adriano, a Assessoria do atacante, informa que não existe nenhuma negociação envolvendo o jogador neste momento. O mesmo é atleta do Palmeiras e tem como objetivo ajudar o clube e o grupo nos objetivos da temporada – diz a nota da assessoria.
Com o camisa 10 à disposição de Abel Ferreira, o Palmeiras volta aos gramados no próximo domingo (04), diante do Sport, em Recife, às 16h. A partida é valida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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