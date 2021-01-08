Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem torcida, Flamengo tem pior aproveitamento como mandante no Brasileirão desde 2015
futebol

Sem torcida, Flamengo tem pior aproveitamento como mandante no Brasileirão desde 2015

Nas 14 partidas em casa nesta edição do torneio, Rubro-Negro conquistou apenas 59,5% dos pontos - a pior marca do clube nos últimos cinco anos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2021 às 06:05

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 06:05

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A derrota por 2 a 1 para o Fluminense, na última quarta-feira, foi apenas mais um capítulo de um dos principais problemas do Flamengo nesta edição do Campeonato Brasileiro: o péssimo aproveitamento em casa. Seja pela falta da torcida ou outro fator, esta é a pior campanha do Rubro-Negro como mandante na competição desde 2015.
+ ATUAÇÕES: Arrascaeta e Willian Arão se salvam em derrota do FlamengoAté o momento, foram 14 partidas disputadas no Maracanã, com o retrospecto de sete vitórias, quatro empates e três derrotas. Foram 25 pontos ganhos (de 42 possíveis) no estádio desde o início do Brasileirão. Um saldo de apenas 59,5% de aproveitamento, que deixa o Flamengo apenas como sétimo melhor mandante e o distancia da briga pelo bicampeonato.
No recorte dos últimos sete jogos em casa, a situação fica ainda mais preocupante. Foram apenas três vitórias (Coritiba, Santos e Bahia), dois empates (Red Bull Bragantino e Atlético-GO) e duas derrotas (São Paulo e Fluminense). Um aproveitamento de 52%.
Em termos de comparação com anos anteriores, o Flamengo não tinha uma campanha tão decepcionante como mandante há cinco temporadas. Em 2019, por exemplo, o Rubro-Negro teve um aproveitamento em casa quase perfeito, que foi importante na conquista do heptacampeonato brasileiro. Veja abaixo os números do clube como mandante desde 2015:Brasileirão 2020 - 59,5% de aproveitamento7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas
Brasileirão 2019 – 93% de aproveitamento17 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota
Brasileirão 2018 – 77% de aproveitamento14 vitórias, 2 empates e 3 derrotas
Brasileirão 2017 – 63% de aproveitamento10 vitórias, 6 empates e 3 derrotas
Brasileirão 2016 – 72% de aproveitamento12 vitórias, 5 empates e 2 derrotas
Brasileirão 2015 – 47% de aproveitamento8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas
+ Flamengo ainda tem chance? Veja a tabela atualizada do Brasileirão
A situação do Flamengo na tabela só não é pior pela ótima campanha como visitante. Em 13 jogos longe de casa, o Rubro-Negro conquistou 24 pontos - sete vitórias, três empates e três derrotas. Um aproveitamento de 61,5%, o melhor entre todos os 20 clubes da Série A.
Em busca de melhorar o desempenho como mandante, o Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Ceará, no Maracanã. A partida é válida pela 29ª rodada do Brasileirão e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.
* estagiário sob supervisão de Leonardo Martins

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Curva da Jurema e mais 7 pontos estão impróprios para banho em Vitória
Imagem de destaque
BTS conseguiria lotar o MorumBis 15 vezes, diz chefe da Ticketmaster
Imagem de destaque
Caldo de mocotó: aprenda receita prática e saudável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados