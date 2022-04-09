Sem tomar conhecimento, Chelsea goleia o Southampton por 6 a 0 no Campeonato Inglês

Baile londrino no sul da Inglaterra. Neste sábado, o Chelsea visitou o Southampton pela 32ª rodada da Premier League e o time de Thomas Tuchel goleou os Saints por 6 a 0, no St. Mary's Stadium. Marcos Alonso, Mason Mount (duas vezes), Timo Werner (duas vezes) e Kai Havertz fizeram os gols.INÍCIO FRENÉTICOCom apenas 15 minutos, o Chelsea já vencia o jogo por 2 a 0. Aos oito minutos, Loftus-Cheek avançou pela direita, levantou para Mason Mount no meio, que ajeitou para Marcos Alonso chegar batendo e abrir o marcador. O segundo foi de Mount, que pegou sobra na entrada da área para ampliar.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
BAILE LONDRINOO show do Chelsea continuou, e aos 22 minutos Timo Werner marcou o terceiro depois de acertar a trave duas vezes. Em lance rápido, o alemão driblou o goleiro e bateu para o gol vazio. Aos 30, Werner roubou bola no campo de ataque, limpou a marcação, finalizou na trave, e Havertz pegou o rebote para marcar o quarto do time de Thomas Tuchel.
MAIS DOISNo segundo tempo, o Chelsea seguiu pressionando o Southampton e marcou mais dois gols em menos de dez minutos. Werner pegou rebote de chute de Kanté para fazer o quinto aos três, enquanto Mount marcou o sexto aos oito, também pegando rebote.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Chelsea chega aos 62 pontos e fica a 11 de distância do líder Manchester City, que ainda entra em campo nesta rodada. O Southampton, por sua vez, estaciona nos 36 pontos, na 13ª colocação.
+ Saiba quais são os 20 jogadores mais valiosos das quartas de final da Champions League
SEQUÊNCIAO Chelsea agora volta as atenções para a Champions League, onde enfrentará o Real Madrid na próxima terça-feira, na Espanha, pelo jogo de volta das quartas de final. O Southampton, por sua vez, tem compromisso no próximo sábado, contra o Arsenal, novamente em casa.