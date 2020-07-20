Sem título, mas com brilho: Messi domina todas as estatísticas ofensivas do Espanhol

"Somos o Barça e temos que ganhar tudo. Não podemos mirar no Madrid. O Madrid fez o trabalho deles, mas nós os ajudamos muito". A frase Lionel Messi, criticando a postura do Barcelona na temporada, mostra a insatisfação do craque com o jogo coletivo da equipe. Individualmente, no entanto, o camisa 10 brilhou mais uma vez.
Pelo sétimo ano na carreira - a quarta consecutiva -, Messi terminou o Campeonato Espanhol no topo da artilharia. Com os dois gols anotados nesse domingo, na goleada por 5 a 0 sobre o Alavés, que encerrou a competição, o argentino chegou a 25 bolas na rede, quatro a mais do que Benzema, goleador do Real Madrid, o campeão nacional.
Mas nem só de gols vive Lionel Messi. Além de artilheiro da disputa, o craque foi também o principal garçom do campeonato, o jogador que mais vezes finalizou, o maior driblador e o que mais criou oportunidades de gol.No comparativo com outros jogadores, os números são ainda mais impressionantes. Em média, Messi driblou (5,5/j) o equivalente à soma de Fekir (3,1), do Bétis, segundo no ranking, e Orellana (2,4), do Eibar, o terceiro. Em chances criadas, a diferença é ainda mais significativa. Foram 36 oportunidades geradas por Lionel, bem mais que o somatório de Oyarzabal (14), da Real Sociedad, e Benzema (13), do Madrid, que completam o top 3. Confira os números:
MESSI NO CAMPEONATO ESPANHOL 19/20- Dados do Sofascore
33 jogos25 gols (1º)5 gols de falta (1º)21 assistências (1º)36 grandes chances criadas (1º)3,5 finalizações por jogo (1º)2,7 passes decisivos por jogo (1º)5,5 dribles certos por jogo (1º)