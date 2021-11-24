Sem título da Sul-Americana, Bragantino quer o G-4 do Brasileirão

Após ser derrotado na final da Copa Sul-Americano, o Red Bull Bragantino foca nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro para curar a ressaca.
Sem títulos na temporada, o Massa Bruta foca na recuperação no torneio nacional e o objetivo é conquistar uma no G-4 do torneio nacional.
No momento, o Braga é o 6º colocado, com 52 pontos. O Corinthians, o primeiro time do G-4, aparece com 53 pontos.
Apesar de a distância não ser grande, vale citar que o Bragantino chega em baixa e só conquistou uma vitória em cinco partidas.
Calendário
A próxima partida do Bragantino é no sábado, quando o Massa Bruta encara o América-MG, no Nabi Abi Chedid.