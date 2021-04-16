  Sem titulares e com Pedro de volta, Flamengo divulga os relacionados para encarar a Portuguesa; veja lista
Sem titulares e com Pedro de volta, Flamengo divulga os relacionados para encarar a Portuguesa; veja lista

Clube rubro-negro usará um time alternativo de olho na estreia na Libertadores contra o Vélez Sarsfield, na próxima terça-feira...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 15:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 15:13
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
No dia seguinte à derrota para o Vasco, o Flamengo já voltou as atenções para o próximo compromisso. Após o treino na parte da manhã, o Rubro-Negro divulgou a lista de relacionados para o confronto contra a Portuguesa, marcado para este sábado, às 21h05 (de Brasília).
+ Flamengo divulga os 50 jogadores inscritos para a Libertadores 2021; veja a listaComo planejado, Rogério Ceni usará um time alternativo e não relacionou os principais jogadores do elenco. Os únicos que foram titulares contra o Vasco e foram incluídos na relação são o zagueiro Bruno Viana e o volante João Gomes. A estratégia de poupar os titulares visa a estreia da Libertadores na próxima terça-feira, contra o Vélez, na Argentina.
Suspenso da estreia na Libertadores, Rodrigo Caio foi relacionado normalmente após ser poupado do duelo contra o Vasco. Além dele, quem volta à equipe é o atacante Pedro, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa sofrida no clássico contra o Botafogo, na quinta rodada do Carioca.
Dessa forma, alguns que defenderam o Flamengo nas primeiras rodadas da Taça Guanabara, como Ramon, Thiaguinho e Max, voltaram a ser relacionados. As novidades são o volante paraguaio Peralta, recém-contratado pelo Flamengo, e o atacante Werton, de apenas 17 anos.

