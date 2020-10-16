Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem Thiago Silva, Chelsea recebe o Southampton para embalar no Inglês

Após atuar pela Seleção Brasileira nas Eliminatórias, zagueiro é poupado por Lampard. Ziyech tem chance de estrear com a camisa dos Blues...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 out 2020 às 14:30

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 14:30

Crédito: AFP
Com um início de temporada irregular, o Chelsea enfrenta o Southampton neste sábado, às 11h (de Brasília), no Stamford Bridge. Em partida válida pela quinta rodada do Inglês, os comandados por Frank Lampard querem engatar uma sequência positiva no torneio e provar que são um dos favoritos a levantar o caneco.Os Blues estão atualmente na 7ª posição, com sete pontos. Após perder para o Liverpool e empatar com o West Bromwich, o clube de Londres já deu uma resposta positiva na última rodada, ao golear o Crystal Palace por 4 a 0. Agora, busca vencer a segunda consecutiva para encostar nos líderes.
Lesionado, o goleiro Mendy desfalcará o Chelsea na partida. Kepa e Caballero disputam a posição de titular. Thiago Silva, que atuou nas Eliminatórias pelo Brasil, também não irá para o jogo. Por outro lado, o time contará com a volta de Pulisic e Ziyech, que se recuperaram de lesão. Em coletiva nesta sexta-feira, Frank Lampard comentou sobre a forte disputa por posição no elenco.
- Qualquer equipe que quiser competir precisa de mais de um jogador por posição. Precisa ser competitivo. Trouxemos jogadores e aumentamos os níveis de qualidade.O Southampton, por sua vez, está em 11º, com seis pontos, mas vem em um bom momento. Após perder as duas primeiras partidas, o clube venceu o Burnley e o West Bromwich e agora busca surpreender o Chelsea para chegar ao terceiro triunfo consecutivo.
Confira as prováveis escalações:
Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma, Alonso; Kovacic (Kanté), Jorginho, Mount, Havertz; Werner e Pulisic.
Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestegaard, Bertrand; Walcott, Ward-Prowse, Oriol Romeu, Redmond; Ings e Adams

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados