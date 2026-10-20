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Surfe

Yago Dora, Italo e Medina avançam à semi em Peniche e Brasil se garante na 9ª decisão do ano na WSL

Teremos ao menos um representante brasileiro na final pela nona etapa de 10 realizadas até então

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 13:49

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

20 out 2026 às 13:49
Yago Dora, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira avançam à semi em Peniche e Brasil se garante na 9ª decisão do ano na WSL
Yago Dora, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira avançam à semi em Peniche e Brasil se garante na 9ª decisão do ano na WSL Pat Nolan/WSL; Manel Geada/WSL; Thiago Diz/WSL

O Brasil continua brilhando na atual temporada da World Surf League (WSL) e terá, em Peniche, ao menos um representante na final pela nona etapa de 10 realizadas até então. Com a garantia de Yago Dora, Gabriel Medina e Italo Ferreira entre os quatro melhores, o País já contará com ao menos um surfista na disputa pelo troféu. A próxima chamada ocorre nesta quarta-feira, a partir das 9 horas (de Brasília).

O trio, por sinal, figura entre os cinco melhores da temporada (contando os resultados até agora em Peniche), que desta vez será definida por pontos corridos ao final de 13 etapas. Portugal é a 10ª prova do ano e tem Yago Dora, o líder geral, desafiando o norte-americano Griffin Colapinto em uma das semifinais.

Na outra, Italo Ferreira, segundo no geral após ganhar em Manu Bay, na Nova Zelândia, e ser vice em Punta Roca, encara Gabriel Medina, o quinto, que busca sua quarta final no ano após o título em Goald Coast e os vices em Margaret River e em Fiji. O Top 5 ainda conta com Miguel Pupo, vencedor de Bells Beach e da edição anterior, em Trestles, no terceiro lugar. O 'intruso' é o italiano Leonardo Fioravante, o quarto.

Apenas em Outerknown, no Taiti, que o Brasil não conseguiu garantir um representante na decisão. O título foi de Seth Moniz Após a definição em Peniche, os surfistas voltam à disputa daqui duas semanas, em Siargao, nas Filipinas (entre 31 de outubro e 10 de novembro).

Depois de dois dias sem competições pela falta de ondas, a competição voltou nesta terça-feira em Peniche com show dos brasileiros na competição de tubos. Algoz de Filipe Toledo ainda no round 2, Medina abriu as quartas. Ele teve pela frente o australiano Morgan Cibilic, ao qual buscou grande virada no fim, com uma nota 5,60 em sua nona tentativa. para se colocar no caminho de Italo com triunfo por 10,60 a 10,00.

A segunda qualificatória foi tranquila para um brasileiro. Italo teve pela frente o anfitrião Guilherme Ribeiro e não sofreu. Com uma boa nota 7,33, ele fechou a bateria com 12,83 diante de 6,84 do português.

Logo depois foi a vez de Dora ir ao mar e se divertir diante do experiente australiano Ethan Ewing, que não acertou nada na bateria. Um gigante 8,67 em sua quarta tentativa já seria o suficiente para a classificação, mas o brasileiro ainda encaixou outro belo tubo para fazer mais 7,17 e fechar com incríveis 15,84 diante de somente 3,00 do adversário.

O rival de Dora na semifinal será o norte-americano Griffin Colapinto, que venceu duro embate com o havaiano Seth Moniz, por 14,50 a 14,17, com virada no fim após espetacular nota 9,00, a maior das quartas de final.

Confira o desempenho brasileiro em 2026 na WSL

  • Bells Beach - Austrália - Miguel Pupo vencedor
  • Margaret River - Austrália - Gabriel Medina vice
  • Goald Coast - - Austrália Gabriel Medina vencedor
  • Manu Bay - Nova Zelândia - Italo Ferreira vencedor
  • Punta Roca - El Salvador - Italo Ferreira vice
  • Saquarema - Brasil - Yago Dora vencedor
  • Outerknown - Taiti - sem finalistas do País
  • Fiji - Melanésia - Gabriel Medina vice
  • Trestles -Estados Unidos - Miguel Pupo vencedor
  • Peniche - Portugal - Yago Dora, Italo Ferreira e Gabriel Medina nas semifinais

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