Sem tempo para descansar: três atletas foram titulares em nove das últimas 10 partidas do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Um dos três reforços contratados pelo Flamengo para o segundo semestre, Andreas Pereira estreou pelo Flamengo em 28 de agosto. Desde então, o meia disputou todas partidas do Rubro-Negro, sendo titular 15 vezes e saindo do banco de reservas em duas oportunidades: contra o Santos e diante do América-MG, nos dias 28 de agosto e 26 de setembro, respectivamente.

Em um recorte das últimas 10 partidas, desde 3 de outubro, Andreas Pereira iniciou todas como titular, mas foi substituído por Renato Gaúcho seis vezes.WILLIAN ARÃO - CAMISA 5 NÃO DESCANSA COM RENATO

Contra o Athletico, na última terça, Renato completou 30 jogos no comando do Flamengo. Willian Arão atuou em 26 dessas partidas, sendo titular 25 vezes. Outro dado é que o camisa 5 só foi substituído apenas duas vezes. Ou seja, atuou por 90 minutos (mais acréscimos) 23 oportunidades desde 14 de julho.

Assim, Arão é, de longe, o atleta com mais minutos sob o comando de Renato Gaúcho. Foi titular em 13 das últimas 14 partidas do Flamengo, por exemplo.LÉO PEREIRA - ZAGUEIRO GANHA SEQUÊNCIA

Com a lesão de David Luiz, que o tirou dos jogos desde o início de outubro, Léo Pereira ganhou uma sequência inédita sob o comando de Renato Gaúcho: foi titular em nove das últimas 10 jogos, sem ser substituído em nenhuma deles.