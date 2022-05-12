Sem sustos, Corinthians bate a Portuguesa-RJ e avança às oitavas da Copa do Brasil

O Corinthians não passou sufoco algum no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (11), na Neo Química Arena, o Timão bateu a Portuguesa-RJ por 2 a 0 e avançou às oitavas de final da competição nacional.

Júnior Moraes e Giuliano marcaram os dois gols corintianos, ambos no primeiro tempo, e a equipe alvinegra não sofreu grande perigo do lado adversário.

>> ATUAÇÕES: Giuliano comanda vitória tranquila sobre a Portuguesa> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história corintiana> TABELA - Confira a tabela da Copa do BrasilCORINTHIANS COMEÇA EM CIMA E ABRE O PLACAR

O Corinthians tornou prática a diferença entre um time de Série A contra um de Série D. O Timão encurralou a Portuguesa-RJ desde o primeiro minuto, e foi premiado com o gol inaugural do jogo aos sete minutos, com Júnior Moraes, que marcou o primeiro gol dele com a camisa corintiana em tempo normal – o jogador havia convertido um pênalti na disputa pelas quartas de final do Paulistão, contra o Guarani.

A jogada começou em um arremesso lateral que tinha a área da Lusa povoada. Giuliano tentou uma bicicleta, não pegou em cheio, mas no modo Chaves, sem querer, querendo, descolou um passe para Júnior Moraes na entrada da pequena área, batendo firme no canto esquerdo, contrapé do goleiro Paulo Henrique.

TIMÃO DIMINUI O RITMO

Após ser bem intenso nos primeiros 15 minutos, o Timão diminuiu o ritmo nos 15 seguintes. Foi justamente neste período que a Lusa finalizou as duas únicas vezes na etapa inicial, com Joazi, sem dar trabalho para Cássio, e Pimenta para fora.

MOSQUITO QUASE AMPLIA

Mas a queda de ritmo corintiana não mudou o controle da equipe, tanto na parte defensiva, com a equipe dominando o jogo e não sofrendo, quanto na frente, com o Timão tendo facilidade de infiltrar o campo adversário. E foi assim que aos 31 minutos o Corinthians ampliou. Em trama pelo lado direito, entre Adson e Giuliano, a bola encontrou Gustavo Mosquito com liberdade na área, para invadir e bater cruzado para fora.

GIULIANO, DE ASSISTENTE PARA ARTILHEIRO

A jogada foi construída em grande descida do Corinthians pelo lado direito. Uma troca de passes que começou do campo de defesa e encontrou Adson, que deu um passe preciso para Gustavo Mosquito cruzar por baixo e achar Giuliano fechando como um raio na entrada da área e batendo de primeira para ampliar o marcador.

CÁSSIO SENTE E É SUBSTITUÍDO

Cinco minutos após o Corinthians marcar o segundo gol, o goleiro Cássio sentiu o músculo posterior da coxa esquerda e pediu para ser substituído. Ivan entrou, mas não teve muito trabalho.

SEGUNDO TEMPO CONTROLADO

O Corinthians segurou muito bem no segundo tempo. O time chegou algumas vezes no ataque, mas não criou chances de perigo excessivo. Na parte defensiva, a melhor chance da Lusa foi em uma finalização por cima do gol de Kauan, que não levou muito perigo.

Ivan chegou a fazer duas defesas no segundo tempo, mas com total facilidade.

O Timão volta a campo no próximo sábado, quando visita o Internacional às 19h, no Beira-Rio, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Já a Portuguesa atuará em casa, às 17h de domingo, contra o Nova Iguaçu, pela Série D nacional.CORINTHIANS 2 X 0 PORTUGUESA-RJCOPA DO BRASIL - 3ª FASE - JOGO DE VOLTA

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)Data e hora: 11 de maio, às 21h30 (horário de Brasília)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Kléber Lúcio Gil (SC) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)Público/renda: 35.316 pessoas / R$ 1.901.55Cartões amarelos: Júnior Moraes e Cantillo (Corinthians); Marcão (Portuguesa-RJ)Cartões vermelhos: -​GOLS: 1-0 Júnior Moraes (7'/1T) e 2-0 Giuliano (31'/2T)

CORINTHIANS: Cássio (Ivan, 36'/1T); Robson Bambu, João Victor e Fábio Santos; Gustavo Mosquito (Gustavo Mantuan, 31'/2T), Maycon (Cantillo, intervalo), Roni, Giuliano, Adson (Wesley, 40'/2T) e Lucas Piton; Júnior Moraes (Giovane, intervalo). Técnico: Vítor Pereira.

PORTUGUESA-RJ: Paulo Henrique; Joazi, Marcão, Leandro Amaro e Itambé; Sidney, Jhonnathan (Netinho, 30'/2T) e Pernão (Claudinho, 11'/2T); Cafú (Patrick, 11'/2T), Kayron (Kauan, intervalo) e Pimenta (Maikinho, intervalo). Técnico: Felipe Surian.