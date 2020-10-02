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Sem surpresas, Palmeiras finaliza preparação para receber o Ceará

Desfalcado por lesões e suspensões, Verdão deve ser o mesmo que goleou o Bolívar por 5 a 0 no meio de semana, pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 19:31

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 19:31

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras finalizou, nesta sexta-feira (2), na Academia de Futebol, a preparação para encarar o Ceará, no Allianz Parque, pela décima terceira rodada do Brasileirão 2020. Vanderlei Luxemburgo não deve mexer na equipe que venceu o Bolívar na última quarta-feira.
Luiz Adriano, mais uma vez, ficou na parte interna da Academia e é dúvida para ser relacionado à partida, enquanto Gabriel Veron também não treinou e não se juntará ao grupo para o jogo.
Com três suspensos, Luxemburgo deve manter o meio campo com Patrick de Paula, Bruno Henrique e Raphael Veiga, e os três atacantes na frente.Gustavo Scarpa está à disposição e pode ficar no banco de reservas, enquanto Vitor Hugo, negociado, já não faz mais parte dos planos da comissão técnica alviverde.
Com isso, o provável Palmeiras para encarar o Ceará é: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Felipe Melo e Viña; Patrick de Paula, Bruno Henrique e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Willian.
Ainda sem nenhuma vitória no Allianz Parque neste Brasileiro, o Verdão precisa da vitória após três empates seguidos para seguir colado nos líderes da tabela.
Palmeiras x Ceará está marcado às 19h, e será transmitido pelo Premiere (pay-per-view) e pelo TNT (TV por assinatura para todo o Brasil).

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