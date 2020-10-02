Sem surpresas, Palmeiras finaliza preparação para receber o Ceará

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras finalizou, nesta sexta-feira (2), na Academia de Futebol, a preparação para encarar o Ceará, no Allianz Parque, pela décima terceira rodada do Brasileirão 2020. Vanderlei Luxemburgo não deve mexer na equipe que venceu o Bolívar na última quarta-feira.

Luiz Adriano, mais uma vez, ficou na parte interna da Academia e é dúvida para ser relacionado à partida, enquanto Gabriel Veron também não treinou e não se juntará ao grupo para o jogo.

Com três suspensos, Luxemburgo deve manter o meio campo com Patrick de Paula, Bruno Henrique e Raphael Veiga, e os três atacantes na frente.Gustavo Scarpa está à disposição e pode ficar no banco de reservas, enquanto Vitor Hugo, negociado, já não faz mais parte dos planos da comissão técnica alviverde.

Com isso, o provável Palmeiras para encarar o Ceará é: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Felipe Melo e Viña; Patrick de Paula, Bruno Henrique e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Willian.

Ainda sem nenhuma vitória no Allianz Parque neste Brasileiro, o Verdão precisa da vitória após três empates seguidos para seguir colado nos líderes da tabela.