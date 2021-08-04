Sem sofrer gols há cinco jogos, Weverton exalta momento no Palmeiras: ‘Estar aqui é para poucos’

Crédito: César Greco

O Palmeiras encerrou o mês de julho com um saldo quase perfeito – em 10 jogos disputados, a equipe venceu nove e empatou apenas um. Outro fator importante é que o time de Abel Ferreira vem com uma solidez defensiva muito grande, não tendo sofrido gol nos últimos cinco embates – desde o retorno de Weverton a equipe.

O goleiro titular do Verdão foi convocado para a disputa da Copa América e, por isso, ficou fora por nove jogos. O goleiro comentou que, mesmo à distância, acompanhou as partidas e até que rolou uma pressão dos companheiros devido ao bom momento palmeirense sem o arqueiro.-Eu acompanhei todos os jogos do Palmeiras, torcendo bastante e fiquei muito feliz com o desempenho da equipe. Quando você está de fora, acaba tendo mais responsabilidade. Toda vez que eu assisti jogo com o Jesus, ele me dava essa pressão e falava que o Jailson estava jogando bem, não estava tomando gol, que a equipe era líder. É uma brincadeira, mas a gente sabe da responsabilidade de jogar no Palmeiras e o quanto é prazeroso. Voltei, procurei fazer o que vinha fazendo, ajudando a equipe, respeitando os companheiros e ajudando o Palmeiras, que é o objetivo.Desde seu retorno, na primeira partida das oitavas de final da Libertadores diante da Universidad Católica, a equipe realizou cinco jogos e não foi vazada. Sobre esse feito, o camisa 21 falou que sabe o peso que tem ser goleiro de uma equipe como o Palmeiras e que, para se manter, tem que ter alto nível.

-É muito importante, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu falei que um goleiro, para ficar muito tempo num grande clube como o Palmeiras, que nunca teve problemas na posição. Você tem que ter uma regularidade muito grande e isso se passa pelo número de gols que você toma. Ficar sem sofrer gols é um objetivo alcançado para mim, eu vivo um momento muito especial na minha vida. Nunca imaginei chegar ao Palmeiras e ter números tão expressivos. Sou muito privilegiado, toda vez que eu entro em campo eu agradeço, porque é para poucos estar aqui, então eu procuro me dedicar sempre.Por fim, Weverton destacou a importância de todos os companheiros nesse objetivo, não é algo apenas do setor defensivo, ainda mais com o estilo de jogo que Abel Ferreira prega.

-Cada setor tem sua fundamental importância. Às vezes, quando uma equipe fica sem sofrer gol, o mérito vai para o goleiro, vai para a zaga e a gente, que está aqui no dia a dia e sabe de futebol, sabe que a realidade é totalmente diferente. Todos têm importância, o ataque pode dificultar ao máximo a chegada da bola com qualidade na parte defensiva. Isso é importante e a gente tem feito isso muito bem, temos nos dedicado ao máximo. Quando a gente não sofre gol, é um conjunto, é a equipe que atua bem.