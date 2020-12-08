Sem sintomas, Barroca se coloca à disposição para treinar Botafogo, mas protocolo da CBF impede

Crédito: Gabriel Baron / BFR

Eduardo Barroca ainda não vai reestrear "de fato" pelo Botafogo. Mesmo sem sintomas e apresentando melhoras significativas da Covid-19, o protocolo da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) impede que o treinador esteja à beira do gramado na partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira, no Morumbi, em jogo remarcado pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador foi diagnosticado com o novo coronavírus na primeira semana de trabalho no Alvinegro e não comandou a equipe diante do Flamengo, no último sábado. Desde então, está isolado na própria residência e tendo os cuidados do departamento médico do clube à distância.

Mesmo sem sintomas e com os exames recentes apontando resultado negativo para o vírus, Eduardo Barroca deve cumprir um protocolo de ficar dez dias afastado de qualquer atividade envolvendo o Botafogo. Assim, ele só poderá voltar às dependências do clube a partir de quinta-feira.

Desta forma, Felipe Lucena, auxiliar-técnico da comissão de Barroca, estará à beira do campo diante do Tricolor, assim como aconteceu no clássico contra o Flamengo.