AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Sem ser eliminado, Palmeiras encerra 2020 'perfeito' em mata-matas

Em 14 jogos eliminatórios disputados neste ano, o Verdão venceu nove partidas e empatou cinco, avançando em todas as fases das competições até o momento...

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 dez 2020 às 12:00
Crédito: Cesar Creco/Palmeiras
Com a vitória por 2 a 0 contra o América-MG no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (30), o Palmeiras termina 2020 sem ser eliminado em mata-matas da temporada. >> Confira o chaveamento atualizado da Libertadores e faça sua simulação>>ATUAÇÕES: Decisivos, Rony e Luiz Adriano garantem a vitória do Palmeiras
Nas participações do Verdão em jogos eliminatórios neste ano, o clube já atuou no Campeonato Paulista, tendo se consagrado campeão no certame em cima do rival Corinthians; na Copa do Brasil, onde avançou às finais, que serão disputadas nos dias 3 e 10 de fevereiro de 2021; e ainda há a semifinal da Taça Libertadores pela frente, após ter superado as oitavas e quartas. Pelo torneio continental, o Alviverde encara o River Plate, nos dias 5 e 12 de janeiro.
Vivo e invicto nos campeonatos eliminatórios que disputa, o Palmeiras já fez 14 jogos, alcançou nove vitórias, soma cinco empates e sequer chegou a perder nos confrontos diretos. Nestes duelos, o clube balançou as redes adversárias 28 vezes e foi vazado apenas 7 vezes.Relembre todos os mata-matas disputados pelo Palmeiras em 2020:
Palmeiras 2 x 0 Santo André – Quartas de final Paulistão 2020Palmeiras 1 x 0 Ponte Preta – Semifinal Paulistão 2020Corinthians 0 x 0 Palmeiras – Final Paulistão 2020Palmeiras 1(4) x (3)1 Corinthians – Final Paulistão 2020RB Bragantino 1 x 3 Palmeiras – Oitavas de final Copa do Brasil 2020Palmeiras 1 x 0 RB Bragantino – Oitavas de final Copa do Brasil 2020Palmeiras 3 x 0 Ceará – Quartas de final Copa do Brasil 2020Ceará 2 x 2 Palmeiras – Quartas de final Copa do Brasil 2020Delfin-EQU 1 x 3 Palmeiras – Oitavas de final Libertadores 2020Palmeiras 5 x 0 Delfín-EQU – Oitavas de final Libertadores 2020Libertad-PAR 1 x 1 Palmeiras – Quartas de final Libertadores 2020Palmeiras 3 x 0 Libertad-PAR – Quartas de final Libertadores 2020Palmeiras 1 x 1 America-MG – Semifinal Copa do Brasil 2020América 0 x 2 Palmeiras - Semifinal Copa do Brasil 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mick Jagger critica comparação com Harry Styles
Mick Jagger diz que parceria com Paul McCartney em novo álbum foi inesperada
Câmera de segurança flagrou o momento em que um pai chuta o rosto da filha de três anos, no Paraná
Pai preso após chutar filha de 3 anos diz à polícia que 'perdeu a cabeça'
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: você está por dentro das gírias da Geração Z? Cuidado pra não flopar!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados