Sem ser eliminado, Palmeiras encerra 2020 'perfeito' em mata-matas

Crédito: Cesar Creco/Palmeiras

Com a vitória por 2 a 0 contra o América-MG no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (30), o Palmeiras termina 2020 sem ser eliminado em mata-matas da temporada. >> Confira o chaveamento atualizado da Libertadores e faça sua simulação>>ATUAÇÕES: Decisivos, Rony e Luiz Adriano garantem a vitória do Palmeiras

Nas participações do Verdão em jogos eliminatórios neste ano, o clube já atuou no Campeonato Paulista, tendo se consagrado campeão no certame em cima do rival Corinthians; na Copa do Brasil, onde avançou às finais, que serão disputadas nos dias 3 e 10 de fevereiro de 2021; e ainda há a semifinal da Taça Libertadores pela frente, após ter superado as oitavas e quartas. Pelo torneio continental, o Alviverde encara o River Plate, nos dias 5 e 12 de janeiro.

Vivo e invicto nos campeonatos eliminatórios que disputa, o Palmeiras já fez 14 jogos, alcançou nove vitórias, soma cinco empates e sequer chegou a perder nos confrontos diretos. Nestes duelos, o clube balançou as redes adversárias 28 vezes e foi vazado apenas 7 vezes.Relembre todos os mata-matas disputados pelo Palmeiras em 2020: