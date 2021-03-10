Sem ser aproveitado no São Paulo, Hudson se aproxima de retorno ao Fluminense

O volante Hudson está muito próximo de retornar ao Fluminense. Depois de receber a notícia que não será aproveitado pela nova comissão técnica do São Paulo, o jogador tem um acerto encaminhado para voltar ao Tricolor carioca, onde disputou a última temporada.

O acordo deve ser de um empréstimo até o fim do ano, quando termina também o contrato do jogador com o clube paulista, como informado inicialmente pelo “ge”, mas o L! apurou que outras opções também estão sendo conversadas. Ainda não está fechado, mas a tendência é por um desfecho positivo. Ao fim do Brasileirão, Hudson retornou ao Morumbi, mas após alguns treinamentos foi avisado por Muricy Ramalho, coordenador técnico do clube, que não estava nos planos.Para a posição, o Flu conta com o jovem Martinelli, titular, Wellington, um dos reforços contratados para esta temporada, além de Yuri, Yago Felipe, André e alguns jovens da base que estão atuando no Carioca e podem ganhar chances.