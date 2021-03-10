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futebol

Sem ser aproveitado no São Paulo, Hudson se aproxima de retorno ao Fluminense

Jogador já tem acerto encaminhado para retornar ao Tricolor e deve resolver pendências nos próximos dias...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 10:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 10:59
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O volante Hudson está muito próximo de retornar ao Fluminense. Depois de receber a notícia que não será aproveitado pela nova comissão técnica do São Paulo, o jogador tem um acerto encaminhado para voltar ao Tricolor carioca, onde disputou a última temporada.
O acordo deve ser de um empréstimo até o fim do ano, quando termina também o contrato do jogador com o clube paulista, como informado inicialmente pelo “ge”, mas o L! apurou que outras opções também estão sendo conversadas. Ainda não está fechado, mas a tendência é por um desfecho positivo. Ao fim do Brasileirão, Hudson retornou ao Morumbi, mas após alguns treinamentos foi avisado por Muricy Ramalho, coordenador técnico do clube, que não estava nos planos.Para a posição, o Flu conta com o jovem Martinelli, titular, Wellington, um dos reforços contratados para esta temporada, além de Yuri, Yago Felipe, André e alguns jovens da base que estão atuando no Carioca e podem ganhar chances.
Hudson fez 43 jogos e um gol pelo Fluminense na última temporada. Ele pertence ao São Paulo desde 2014, mas em 2017 também foi emprestado ao Cruzeiro. No ano seguinte, retornou e foi um dos principais nomes da equipe, mas perdeu espaço em 2019.

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