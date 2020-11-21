Sem selecionáveis, Benfica enfrenta equipe da terceira divisão pela Taça de Portugal

Sem vencer há três partidas, o Benfica terá oportunidade de aliviar a má fase, neste sábado, em partida válida pela terceira fase da Taça de Portugal. Às 18h15 (horário de Brasília), o clube enfrentará, em jogo único, o modesto Paredes, que disputa a terceira divisão portuguesa.O favoritismo é tão grande que Jorge Jesus optou por poupar os jogadores que estiveram com as seleções na última Data Fifa. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, o técnico explicou a decisão e destacou a forma física como principal motivo.
- Tivemos muitos jogadores fora, tenho me habituado a isso ao longo destes quatro meses. Estiveram 11 dias ausentes, são jogadores que chegaram a exaustos, uns mais cansados do que outros. Vieram todos carregados e são jogadores que vou tirar deste jogo.
Dessa forma, o treinador ex-Flamengo aproveitará a partida para rodar o elenco e dar oportunidade a jogadores que não vinham atuando, além de jovens das categorias de base.
Um desses casos é o do goleiro Helton Leite, ex-Botafogo. Contratado pelo Benfica na última janela de transferências para ser o terceiro goleiro do elenco, o brasileiro fará sua primeira partida com a camisa vermelha. Outro que terá a primeira chance na temporada é o experiente atacante argentino Facundo Ferreyra, que nunca havia nem sido relacionado por Jesus.+ Confira a tabela do Campeonato Português