Sem selecionáveis, Benfica enfrenta equipe da terceira divisão pela Taça de Portugal

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Sem vencer há três partidas, o Benfica terá oportunidade de aliviar a má fase, neste sábado, em partida válida pela terceira fase da Taça de Portugal. Às 18h15 (horário de Brasília), o clube enfrentará, em jogo único, o modesto Paredes, que disputa a terceira divisão portuguesa.O favoritismo é tão grande que Jorge Jesus optou por poupar os jogadores que estiveram com as seleções na última Data Fifa. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, o técnico explicou a decisão e destacou a forma física como principal motivo.

- Tivemos muitos jogadores fora, tenho me habituado a isso ao longo destes quatro meses. Estiveram 11 dias ausentes, são jogadores que chegaram a exaustos, uns mais cansados do que outros. Vieram todos carregados e são jogadores que vou tirar deste jogo.

Dessa forma, o treinador ex-Flamengo aproveitará a partida para rodar o elenco e dar oportunidade a jogadores que não vinham atuando, além de jovens das categorias de base.