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futebol

Sem Ronald, Ênio pode recuperar espaço e ganhar chance no Botafogo

Atacante, que havia sido colocado no time sub-20 por um problema de indisciplina, volta à rotina do time principal e aparece como uma opção de velocidade pelos lados do campo...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
As notícias não foram animadoras para o Botafogo nessa semana. O clube divulgou um boletim médico, na última quarta-feira, informando que Ronald sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Sem o principal jogador de velocidade disponível, Ênio pode aproveitar a "lacuna" e tentar recuperar o espaço na equipe principal.
+ Resultados expressivos no sub-20 e postura: entenda porque o Botafogo deu uma chance a Ricardo Resende
O atacante foi afastado do elenco profissional do Botafogo no mês passado após ter participado de um torneio amador no Rio de Janeiro, entrando em contato com a Covid-19 e, por conta das entradas que recebeu durante o jogo, tendo a possibilidade de sofrer uma lesão.
Com um teste negativo para o novo coronavírus, a diretoria resolveu "rebaixá-lo", colocando de volta à rotina do sub-20. Nessas semanas pela equipe de base, o atacante se tornou uma das referências da equipe comandada por Ricardo Resende, vice-campeã da Copa do Brasil da categoria.Com um gol e duas assistências pelo time de base no período, Ênio voltou a ser relacionado para a equipe profissional do Botafogo no último sábado, para enfrentar o Cruzeiro. Desde então, participou de todos os treinos do plantel principal, não jogou diante do Athletico Paranaense, pelo Brasileirão sub-20, e a tendência é que volte a figurar na delegação.
+ Veja a tabela da Série B
Ênio, portanto, pode ser útil por ser uma opção de velocidade que não é vista com "fartura" no elenco do Botafogo neste momento - sem Ronald, apenas Diego Gonçalves e Warley, que vem atuando como lateral-direito, têm tais características.

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