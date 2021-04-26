Sem Rodrigo Caio, Flamengo divulga relacionados para o jogo contra o Unión La Calera; veja a lista

No fim da tarde desta segunda-feira, o Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Unión La Calera, em duelo a ser realizado nesta terça, pela 2ª rodada do Grupo G da Libertadores, no Maracanã. E o clube divulgou os 23 relacionados horas depois, em lista sem novidades. Rodrigo Caio, como o LANCE! havia informado anteriormente, segue como desfalque. Além de Rodrigo Caio, o técnico Rogério Ceni tem César e Thiago Maia, ainda sem previsão para recuperar-se integralmente de uma cirurgia no joelho esquerdo, como baixas.