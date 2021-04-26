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Sem Rodrigo Caio, Flamengo divulga relacionados para o jogo contra o Unión La Calera; veja a lista

Rubro-Negro, com três pontos somados, receberá o Unión La Calera-CHI nesta terça, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo G da Libertadores...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 19:47

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 19:47
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
No fim da tarde desta segunda-feira, o Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Unión La Calera, em duelo a ser realizado nesta terça, pela 2ª rodada do Grupo G da Libertadores, no Maracanã. E o clube divulgou os 23 relacionados horas depois, em lista sem novidades. Rodrigo Caio, como o LANCE! havia informado anteriormente, segue como desfalque. Além de Rodrigo Caio, o técnico Rogério Ceni tem César e Thiago Maia, ainda sem previsão para recuperar-se integralmente de uma cirurgia no joelho esquerdo, como baixas.
Ceni deve mandar a campo o mesmo time que estreou na competição: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
+ Confira a tabela completa da Libertadores
O Flamengo tem três pontos no grupo, enquanto o La Calera, que empatou com a LDU na estreia, soma um. Nesta terça, a bola rola às 19h15, e o L! transmitirá o confronto entre brasileiros e chilenos em Tempo Real.
Veja todos os relacionados:

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