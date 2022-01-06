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Sem resposta em negociação com o Botafogo, Barreto vai se reapresentar ao Criciúma à espera de definição

Clube não tem contato concreto com os representantes do atleta desde o fim da Série B, mas ainda não respondeu se ficará ou não com o volante, que retorna ao clube de origem...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 05:00

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 05:00

O que o futuro reserva para Barreto? Sem uma resposta concreta por parte do Botafogo quanto à possível continuação no clube para 2022, o volante vai se reapresentar ao Criciúma, time que detém os direitos econômicos, nessa semana. Os envolvidos aguardam uma definição.+ Um ano de Durcesio Mello no Botafogo: as mudanças e o balanço do presidente em 365 dias de clube
Barreto atuou por empréstimo no Glorioso e foi titular na equipe de Enderson Moreira na campanha do título da última Série B do Brasileirão. Havia uma opção de compra de R$ 1,5 milhão, que o Alvinegro, pelos problemas nos cofres, não ativou.
A questão é que, até agora, ainda não houve uma resposta concreta por parte do Botafogo se há o interesse em permanecer com Barreto. O último contato formal entre a diretoria do Alvinegro e os representantes do jogadores aconteceu após o fim da Série B, no começo de dezembro.
Não há 'sinal de fumaça': o Botafogo ainda não respondeu aos empresários de Barreto se quer ou não quer continuar com o jogador. Internamente, a avaliação sobre o jogador é positiva e de que o clube quer a permanência, mas não houve a manifestação dessa intenção a quem cuida da carreira do atleta.
Diante desse 'disse me disse', Barreto vai retornar ao clube que pertence e, na teoria, iniciar a pré-temporada com o Criciúma. O Tigre inicia as atividades nesta quinta-feira e o meio-campista está no plantel, mas ainda aguardando uma posição oficial por parte do Alvinegro.Vale lembrar que o Botafogo tem acordos encaminhados com Breno e Fabinho, volantes que vão chegar para reforçar o elenco para 2022. Além deles, Kayque e Romildo são as opções para o setor.
Crédito: BarretofoicampeãodaSérieBpeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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