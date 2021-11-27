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Sem renovação com Palmeiras, Marino Hinestroza negocia com Atalanta, da Itália

Com direitos econômicos ligados ao América de Cali, da Colômbia, o atacante tem conversas com o clube de Bergamo
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LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2021 às 11:00

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 11:00

Emprestado ao Palmeiras pelo América de Cali, da Colômbia, entre 2020 e 2021, o atacante colombiano Marino Hinestroza não teve a opção de compra acionada pelo Verdão e se despediu do clube em novembro. Titular em boa parte de sua estádia em São Paulo, o jogador tinha valor fixado de US$ 1,8 milhão (R$ 10,1 milhões, na cotação atual) para compra de 70% dos seus direitos econômicos.
Em entrevista ao Canal Amici 1914, Wesley Carvalho, ex-treinador do Palmeiras Sub-20, revelou uma negociação em andamento do jovem com a Atalanta, da Itália. Segundo apurou o NOSSO PALESTRA, as conversas realmente existem e dependem apenas da aprovação final do América de Cali, clube que detém os direitos econômicos do atleta.Ainda segundo apurado pela reportagem do NP, Marino viajaria à Itália para realizar um mês de testes no time de Bergamo, sem permanência fixa garantida. Caso aprovado, a Atalanta comprará os direitos econômicos do atacante.
Em números, o colombiano foi um dos destaques da temporada 2021 do Verdão. Em 27 jogos disputados (19 como titular) foram sete gols e seis assistências, sendo o terceiro colocado da equipe na artilharia do ano e o terceiro maior garçom. Em 2020, o atacante fez um gol em 11 partidas realizadas.
Crédito: MarinofazgestodearmanacomemoraçãodiantedoPresidenteMédici(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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