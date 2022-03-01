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Sem Renato Augusto e com trabalho específico para os defensores, Corinthians segue preparação para o Majestoso

Camisa 8 do Timão realizou trabalho regenerativo na parte interna do CT. Atividade do dia, que contou com atletas da base, focou em aspectos defensivo visando o São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 19:23

Publicado em 01 de Março de 2022 às 19:23

Na tarde desta terça-feira (1), no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo treino visando o clássico Majestoso contra o São Paulo, sábado (5), às 16h, no Morumbi, pela décima rodada do Paulistão.> GALERIA: Veja os técnicos estrangeiros do Corinthians
A comissão técnica de Vítor Pereira dividiu o elenco em dois grupos. Quem atuou mais de 45 minutos na vitória contra o Red Bull Bragantino fez um trabalho regenerativo técnico com bola sob as orientações do preparador físico António Ascensão. Desses, apenas Renato Augusto não trabalhou com bola, e realizou o trabalho regenerativo na parte interna do CT.
O segundo grupo, composto pelo restante do elenco e atletas das categorias de base, fizeram o aquecimento e um trabalho de passes guiados pelo técnico Vítor Pereira e os seus assistentes.
> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão
Depois, os jogadores da linha defensiva e volantes participaram de um treino específico no campo ao lado. Simultaneamente, Vítor comandou uma atividade de enfrentamento com os atletas de defesa aplicando os conceitos trabalhados no gramado ao lado. Na última parte, o treinador do Timão preparou uma atividade em campo reduzido.
O zagueiro Robert Renan, o lateral-direito Daniel Marcos, o volante Mandaca e os meias Juan David, Keven e Pedrinho foram os jogadores da base do Time do Povo que participaram das atividades.
O elenco do Corinthians volta aos treinos no CT Joaquim Grava na tarde de quarta-feira (2), dando prosseguimento a preparação para o Majestoso.
Crédito: VítorPereirapassandoinformaçõesparaMantuannotreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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