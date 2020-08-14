Sem Rafinha, Fla divulga lista de relacionados para jogo com Coritiba

Após a surpreendente derrota para o Atlético-GO, na última quarta-feira, o Flamengo volta a campo, neste sábado, quando visita o Coritiba, às 19h30. E nesta sexta, o Rubro-Negro divulgou a lista de relacionados para partida que será disputada no estádio Couto Pereira, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A ausência mais evidente foi a do lateral-direito Rafinha, que rescindiu o contrato para acertar com o Olympiakos, da Grécia.
Outro nome fora da lista foi o do goleiro Diego Alves, expulso por agressão na partida anterior. César assume a posição e Gabriel Batista fica no banco. Confira a lista de relacionados:
Bruno HenriqueCésarDe ArrascaetaDiegoEverton RibeiroFilipe LuísGabriel BarbosaGabriel BatistaGersonGustavo HenriqueJoão LucasLéo PereiraMatheus ThulerMichaelPedroPedro RochaRamonRenêRodrigo CaioThiago MaiaVitinhoWillian Arão