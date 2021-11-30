  • Sem quatro titulares e Arrascaeta no banco: veja a escalação do Flamengo para receber o Ceará e onde assistir
futebol

Sem quatro titulares e Arrascaeta no banco: veja a escalação do Flamengo para receber o Ceará e onde assistir

Maurício Souza será o técnico rubro-negro no primeiro jogo da equipe após a final da Libertadores e a demissão de Renato Gaúcho. Adversário será o Ceará, às 20h desta terça...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2021 às 19:17

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 19:17

Três dias após ser derrotado na final da Libertadores, o Flamengo junta os cacos para ir a campo pelo Campeonato Brasileiro. E o time, já sem Renato Gaúcho e a ser comandado pelo interino Maurício Souza, já está escalado para enfrentar o Ceará, às 20h desta terça-feira, no Maracanã, pela 36ª rodada.Sem poder contar com David Luiz, Rodrigo Caio, Filipe Luís e Willian Arão (os dois primeiros poupados e os últimos, com lesões), o Flamengo vai a campo com: Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon; Thiago Maia, Andreas Pereira, Diego e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.
No banco, as opções de Mauricinho são as seguintes: Hugo, Gabriel Batista, Rodinei, Bruno Viana, Renê, Piris da Motta, João Gomes, Arrascaeta, Kenedy, Michael, Vitinho e Pedro.
FICHA TÉCNICAFLAMENGO X CEARÁ - 36ª RODADA DO BRASILEIRO
> Quem leva o Brasileirão? Veja a tabela e simule!
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 30 de novembro de 2021, às 20hÁrbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)Árbitro de vídeo: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)
Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!
Crédito: Diego Alves e Gabigol serão titulares contra o Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

